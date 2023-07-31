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Удар по Чонгару: эксперт рассказал, сколько времени понадобится на восстановление моста

Алина Дембицкая
31 июля 2023, 22:09 обновлено 31 июля, 22:09
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Российские оккупационные войска завязаны на железнодорожных поставках: все поставки боеприпасов идут исключительно по железной дороге.
Удар по Чонгару: эксперт рассказал, сколько времени понадобится на восстановление моста
Эксперт рассказал, сколько времени понадобится на восстановление Чонгарского моста / Коллаж: Главред, фото: Википедия

По состоянию на сегодня Чонгарский мост использоваться не может. На его восстановление может потребоваться неделя или две. Такое мнение высказал военный обозреватель Михаил Жирохов в эфире "Донбасс.Реалии".

"Сейчас он (Чонгарский мост – ред.) использоваться не может. Однако в России достаточно серьезные железнодорожные войска и на восстановление этого моста понадобится примерно неделя-две. Однако эти неделя-две могут быть очень важными в плане обеспечения Запорожской группировки российских войск", - рассказал Жирохов.

Впрочем, как отметил военный обозреватель, даже эта пауза ударит по обеспечению Запорожской группировки российских войск, в частности – в районе Работино, где ведут контрнаступление ВСУ.

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Жирохов подчеркнул, что российские оккупационные войска завязаны на железнодорожных поставках: все поставки боеприпасов идут исключительно по железной дороге.

"Вся система железных дорог завязана на узловых станциях и ближайшая узловая станция – это Волноваха. От Волновахи дорога, которая идет дальше по оккупированным территориям, находится в 5-10 километрах от линии фронта. Поэтому не может быть использована для военных перевозок. Все перевозки по сухопутному коридору, от Мариуполя до Бердянска, идут по автомобильным дорогам", - отметил военный обозреватель.

Удары ВСУ по Чонгарскому мосту

В ночь на 22 июня были нанесены удары по Чонгарским мостам. В росСМИ сообщали, что несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области повреждены из-за обстрела. На мосту повреждено не только дорожное покрытие, но и силовые конструкции.

В Украине ответили на удары по Чонгарскому мосту. Представительница Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что украинские военные продолжают работать. ВСУ в первую очередь пытаются разрушить логистические маршруты россиян, а не инфраструктуру собственной страны.

Утром 29 июля украинские военные снова ударили по Чонгарскому мосту. Это официально подтвердил СтратКом ВСУ. Там прямо заявили, что эта атака была успешной.

Недавно в ISW рассказали, почему в РФ молчат об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту. Отсутствие реакции российских военных блогеров на украинский удар по мосту Чонгар представляет собой "заметный перегиб в репортажах о войне в Украине". Как говорят эксперты, это может свидетельствовать о том, что Кремль приказал "военкорам" воздержаться от освещения определенных тем.

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