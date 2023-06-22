"Мы не разрушаем инфраструктуру": в Украине ответили об ударах по Чонгарскому мосту

Гуменюк добавила, что украинские военные продолжают работать. По ее словам, все идет по плану.

https://glavred.info/ukraine/my-ne-razrushaem-infrastrukturu-v-ukraine-otvetili-ob-udarah-po-chongarskomu-mostu-10480015.html Ссылка скопирована

Наталья Гуменюк о ситуации с Чонгарским мостом / Коллаж Главред, фото скриншот

Украинские защитники прежде всего пытаются разрушить логистические маршруты россиян, а не инфраструктуру собственной страны.

Такое заявление сделала представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона на фоне ударов по Чонгарскому мосту.

"Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага. Разрушаем то, что не позволит потом в таком состоянии врагу бить по нам. Сейчас логистика будет подорвана, возможности ее пополнять будут минимизированы. И это должно повлиять не только на моральное состояние врага, но и на физическое и материальное", - сказала она.

видео дня

Гуменюк добавила, что украинские военные продолжают работать. По ее словам, все идет по плану.

"Сезон бавовны будет, сезон вообще будет горячим. Они (оккупанты в Крыму – ред.) рассчитывают на курортный сезон, просто курортники будут другими", - сказала спикер.

"Бавовна" в Крыму

Напомним, что на чонгарских мостах в оккупированный Крым прогремели взрывы. Оккупанты РФ заявили о "ракетном ударе" по мосту в Чонгаре, который соединяет оккупированный Крым с материковой Украиной.

В Севастополе прогремели взрывы. Днем оккупанты России в захваченном Севастополе проверяли сирену, а уже вечером прогремели мощные взрывы, сообщили подконтрольные врагу местные паблики.

ВСУ способны взять Крым до конца года. Агрессор Россия вряд ли сможет наколдовать танки и системы вооружений, которых оккупантам так не хватает, считает министр обороны Британии Бен Уоллес.

Читайте также: