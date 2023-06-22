"Мы не разрушаем инфраструктуру": в Украине ответили об ударах по Чонгарскому мосту

Украинские защитники прежде всего пытаются разрушить логистические маршруты россиян, а не инфраструктуру собственной страны.
Такое заявление сделала представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона на фоне ударов по Чонгарскому мосту.
"Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага. Разрушаем то, что не позволит потом в таком состоянии врагу бить по нам. Сейчас логистика будет подорвана, возможности ее пополнять будут минимизированы. И это должно повлиять не только на моральное состояние врага, но и на физическое и материальное", - сказала она.
Гуменюк добавила, что украинские военные продолжают работать. По ее словам, все идет по плану.
"Сезон бавовны будет, сезон вообще будет горячим. Они (оккупанты в Крыму – ред.) рассчитывают на курортный сезон, просто курортники будут другими", - сказала спикер.
"Бавовна" в Крыму
Напомним, что на чонгарских мостах в оккупированный Крым прогремели взрывы. Оккупанты РФ заявили о "ракетном ударе" по мосту в Чонгаре, который соединяет оккупированный Крым с материковой Украиной.
В Севастополе прогремели взрывы. Днем оккупанты России в захваченном Севастополе проверяли сирену, а уже вечером прогремели мощные взрывы, сообщили подконтрольные врагу местные паблики.
ВСУ способны взять Крым до конца года. Агрессор Россия вряд ли сможет наколдовать танки и системы вооружений, которых оккупантам так не хватает, считает министр обороны Британии Бен Уоллес.
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