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Свитан оценил новые вбросы россиян про "грязную бомбу"

Дмитрий Видоменко
22 июня 2023, 01:35
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Россияне говорят сейчас что угодно и открывают себе окно возможностей - в том числе и тезисы о "грязной бомбе".
Свитан, грязная бомба
Роман Свитан оценил русские пропагандистские тезисы о "грязной бомбе" / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Возврат русских пропагандистов к тезисам о "грязной бомбе", которую якобы готовит Киев ‒ достаточно дутый ход. Об этом в интервью Главреду сказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Россияне говорят сейчас что угодно и открывают себе окно возможностей. Используют они его или нет – уже не столь важно", ‒ сказал он.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

видео дня

Поставки снарядов с обедненным ураном

Ранее Минобороны Великобритании заявило, что президент РФ Владимир Путин распространяет заведомо ложную информацию о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

21 марта военное ведомство анонсировало, что вместе с боевыми танками Challenger-2 отправит в Украину бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

В тот же день российский диктатор Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином в Кремле прокомментировал это заявление, сказав, что "коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом".

На это представитель Минобороны Великобритании ответил: "Британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий. Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

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