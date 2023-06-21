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Подрывом "Крымского Титана" Россия выстрелит себе в ногу - Свитан

Анастасия Заремба
21 июня 2023, 10:00
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Если россиян в Крыму не будет, то они будут подрывать там все для того, чтобы на этой территории было невозможно жить и работать, считает Роман Свитан.
Свитан, Крымский Титан
Подрывом "Крымского Титана" Россия выстрелит себе в ногу, говорит Свитан / коллаж: Главред

Страна-агрессор Россия не прекращает угроз Украине и миру в совершении очередных военных преступлений. На этот раз россияне намекают на вероятный теракт на заводе "Крымский Титан" в оккупированном Крыму, а также на провокацию на Запорожской АЭС.

В интервью Главреду полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, есть ли военный умысел для РФ в подрыве "Крымского Титана" и в каком случае Путин даст команду на подрыв, а также выгодно ли Путину устраивать аварию на ЗАЭС.

Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил, что Россия может готовить провокацию на "Крымском Титане" в Армянске. О чем свидетельствует подготовка к такому шагу со стороны России?

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Россияне подорвали Каховскую ГЭС для того, чтобы сбросить воду и перекрыть херсонское направление, опасаясь движения ВСУ в сторону Крыма. С той же целью они заминировали и "Крымский Титан", чтобы обезопасить себя от захода украинцев в Крым. Завод находится в районе Армянска, на Перекопском перешейке, и его подрыв остановит наши войска как минимум на неделю подобно тому, как подрыв Каховской ГЭС ранее на месяц отложил форсирование Днепра.

Насколько критична такая задержка для нас?

Ничего критичного в этом нет, но, тем не менее, неприятно. Нужно подготовиться к движению через химически зараженный Перекоп (для этого есть определенные системы химзащиты). А дальше уже придется очень долго зачищать эту территорию от химического заражения. Потому что россияне сейчас проминировали там кислотоприемники, некоторые цистерны с химреактивы, и, очевидно, подрыв вызовет химическое заражение на довольно большой местности, в радиусе нескольких десятков километров точно. А если облако после взрыва попадет в струйное течение, то его может забросить в том числе, и в Россию – в Сочи, на побережье Кавказа и т.д. То есть тогда россияне могут выстрелить себе в ногу – все будет зависеть от того, как будут двигаться воздушные массы на момент подрыва.

А значат ли эти действия, если Россия к ним прибегнет, что РФ уже смирилась с тем, что может потерять Крым, а потому его надо заразить и уничтожить?

Это одна из парадигм, в которых живет Путин – он назвал это "санитарной зоной". Если россиян в Крыму не будет, то они будут подрывать там все для того, чтобы на этой территории было невозможно жить и работать. С точки зрения Путина, это логичный шаг, к которому он может прибегнуть.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

А при каком условии он может на это пойти – когда будет эта точка, когда Путин решится?

При подходе наших войск к Армянску. За сутки-двое до такого подхода Путин может подорвать "Крымский Титан".

Насколько в таком случае велика вероятность похожего сценария на ЗАЭС? При каких условиях там это может произойти?

Нет, это абсолютно разные сценарии. Дело в том, что и подрыв Каховской ГЭС, и "Крымского Титана" могут быть вызваны военной целесообразностью. То есть в этих случаях в принятии решения о подрыве присутствует военная составляющая. А по ЗАЭС ни военной целесообразности, ни военной необходимости нет, поскольку она расположена далеко за линией фронта. То есть направление наступательных действий находится очень далеко, и подрыв ЗАЭС не повлияет на движение украинских войск.

Более того, подрыв ЗАЭС больше повлияет на российские войска, поскольку им придется сразу уходить вглубь Крыма. Но вопрос также и в том, куда пойдет облако, ведь те струйные течения, которые начинаются выше 5000 метров, могут забросить это облако также на Москву, Урал, поскольку скорость течений достигает 100 километров в час. И то, до какой степени такое облако будет наполнено радиационными элементами и как оно себя поведет, довольно сложно спрогнозировать. Потому я пока не вижу не то что целесообразности и необходимости, но и того, как Путин будет объяснять россиянам подрыв и заражение уже российской территории. Исходя из этого, Путин вряд ли пойдет на подрыв ЗАЭС, потому что здесь он не получит никаких преимуществ, не задержит наше продвижение в сторону Крыма, а, наоборот, его ускорит.

Кроме того, есть экономическая, политическая и дипломатическая составляющая такого шага, поскольку после этого всю Россию (а не только Путина) сразу вычеркнут из списка рукопожатных, и Росатом первым пострадает от санкционного давления. Однако и полностью исключать этого тоже нельзя, поскольку тут нужно оставлять процент "на дурака", потому что все еще может найтись тот, кто перепутает кнопки и может что-то подорвать.

Россияне снова начали вбрасывать тезис о "грязной бомбе", которую якобы готовит Киев. Аналогичный тезис они вбрасывали уже, по меньшей мере, дважды - во время того, когда российские военные в прошлом году находились на ЧАЭС и летом, перед визитом миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Почему сейчас об этом говорят снова?

Россияне говорят сейчас что угодно и открывают себе окно возможностей. Используют они его или нет – уже не столь важно.

война в Украине Роман Свитан
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