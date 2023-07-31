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В РФ молчат об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту: в ISW назвали причину

Анна Ярославская
31 июля 2023, 08:11 обновлено 31 июля, 08:15
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Отсутствие реакции российских военных блогеров на украинский удар по мосту Чонгар представляет собой "заметный перегиб в репортажах о войне в Украине".
Чонгарский мост
Чонгарский мост был атакован ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Википедия

После удара ВСУ по мосту Чонгар, который соединяет материковую территорию Украины с оккупированным Крымом, российские "военкоры" отличились внезапным отсутствием реакции. Аналитики Института изучения войны считают, что таким образом они выполняли требования Кремля не освещать "неудобные" темы.

Как говорится в свежем отчете ISW, отсутствие реакции российских военных блогеров на украинский удар по мосту Чонгар представляет собой "заметный перегиб в репортажах о войне в Украине".

"Это может свидетельствовать о том, что Кремль приказал "военкорам" воздержаться от освещения определенных тем", - отмечают эксперты.

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29 июля ВСУ заявили об успешном нанесении удара по мосту Чонгар на трассе М-18 (Джанкой - Мелитополь) между оккупированным Крымом и временно оккупированной частью Херсонской области.

Специалисты ISW не зафиксировали никаких дискуссий российских блогеров об украинском ударе, а также постов "военкоров", которые бы продвигали заявление вожака оккупационной "администрации" Херсонской области Владимира Сальдо о якобы перехвате 12 украинских крылатых ракет Strom Shadow при атаке на мост.

Единственным источником в РФ, который прокомментировал удары, был местный российский новостной Telegram-канал.

При этом на удар ВСУ по мосту Чонгар 22 июня российские "военкоры" отреагировали с возмущением и беспокойством.

Удары ВСУ по Чонгарскому мосту

22 июня произошли взрывы на Чонгарском мосту в оккупированный Крым. В росСМИ сообщали, что несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области повреждены в результате обстрела. На мосту повреждено не только дорожное покрытие, но и силовые конструкции.

В Украине ответили на удары по Чонгарскому мосту. Гуменюк добавила, что украинские военные продолжают работать. Украинские защитники в первую очередь пытаются разрушить логистические маршруты россиян, а не инфраструктуру собственной страны.

Утром 29 июля украинские военные снова ударили по Чонгарскому мосту. Это официально подтвердил СтратКом ВСУ. Там прямо заявили, что эта атака была успешно.

Японский исследователь Хиденори Ватанаве опубликовал в Twitter снимки Чонгарского моста из космоса. Первый снимок сделан 24 июля, второй – 30 июля, уже после удара Сил обороны.

"Область, обведенная красной рамкой, кажется поврежденной. На севере виден поезд", – прокомментировал автор поста.

Судя по всему, часть конструкции, которая находится над сушей, обрушилась.

Фото Чонгарского моста из комоса
Фото Чонгарского моста из комоса / twitter.com/hwtnv
Снимок Чонгарского моста из космоса
Снимок Чонгарского моста из космоса / twitter.com/hwtnv

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