'Будут говорить только украинцы': в ГУР прокомментировали удар по Чонгарскому мосту

Мост, через который оккупанты доставляли себе оружие, 22 июня "устал".

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В ГУР прокомментировали удар по Чонгарскому мосту / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

22 июня в стране-агрессоре России заявили, что Чонгарский мост, через который оккупанты ранее переправляли военную технику из Крыма, "устал".

Анализировать происходящее на временно оккупированных территориях относительно военной целесообразности, будут уже после освобождения оккупированных территорий.

"Сейчас идет работа и она будет продолжена. Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения, которое ждет возвращения украинской законной власти на этих территориях. Можно лишь комментировать, что дальше будет", - заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, передает 24 канал.

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Ранее министр обороны страны-агрессора заявил, что, подобные события могут быть в районе полуострова и намекал на "ответ". Но после полномасштабного вторжения россияне уже озвучили все свои" ответы " еще того, как украинцы успели что-то сказать.

"Ничего нового эти скучные и депрессивные пропагандисты, ксенофобы и имперцы уже нам сказать не могут. Уже все сказано. Теперь будут говорить только украинцы", - добавил Юсов.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний. С 2022 года выступает в СМИ как представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

"Бавовна" в Крыму

Напомним, что на чонгарских мостах в оккупированный Крым прогремели взрывы. Оккупанты РФ заявили о "ракетном ударе" по мосту в Чонгаре, который соединяет оккупированный Крым с материковой Украиной.

В Севастополе прогремели взрывы. Днем оккупанты России в захваченном Севастополе проверяли сирену, а уже вечером прогремели мощные взрывы, сообщили подконтрольные врагу местные паблики.

ВСУ способны взять Крым до конца года. Агрессор Россия вряд ли сможет наколдовать танки и системы вооружений, которых оккупантам так не хватает, считает министр обороны Британии Бен Уоллес.

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