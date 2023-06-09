После Белгородщины – освобождение Крыма: ополченцы России поделились планами

Ополченцы Легиона Свобода России примут участие в освобождении Крыма от оккупации страны-агрессора РФ. Возвращение полуострова в состав Украины – дело чести для настоящих русских людей. Об этом заявил представитель военного формирования с позывным Цезарь.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что ополченцы получили сведения о расположении российских оккупационных войск не только в России, но и в Крыму. Возвращение Украине полуострова – дело чести.
"Мы получали информацию о расположении российских воинских частей, объектов и инфраструктуры на территории не только Российской Федерации, где у нас много наших соратников, но и с территории Автономной Республики Крым. Мы хотим продемонстрировать Украине и всему миру, что для настоящих русских людей, борющихся с путинским режимом, освобождение Крыма – дело чести. Оккупация Украины началась с оккупации Крыма в 2014 году. Это сомнительное политическое достижение, которое Путин считает венцом своей политической карьеры", - отметил боец.
Также он добавил, что российские добровольцы, которые сейчас работают на Белгородчине, в обязательном порядке будут на полуострове.
"Да, мы обязательно появимся там. Если мы говорим, мы обязательно делаем. Мы анонсировали миротворческую операцию в Белгородской области, сильно уставшую от войны, которую обстреливает российская армия. Все что мы говорим – мы рано или поздно делаем", - подчеркнул Цезарь.
Возвращение Крыма в Украину
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал, что ВСУ зайдут в Крым, когда на улице будет еще тепло.
Сроки военной операции украинских войск на полуострове в военной разведке не назвали.
В Центре национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ рассказали о том, что оккупанты России готовят проведение эвакуации на севере захваченного Крыма.
В первую очередь, собираются увозить представителей самопровозглашенных "властей" и их семьи.
Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что оккупанты России строят оборонительные редуты даже в глубине Крыма.
По ее словам, это сигнализирует о возможных планах врага отступать вглубь захваченного Крымского полуострова.
Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, как ополченцы России через Тамань могут попасть в Крым:
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