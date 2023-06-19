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В оккупированном Крыму взорвалось авто с гауляйтером из Запорожья: подробности

Андрей Ганчук
19 июня 2023, 12:00 обновлено 19 июня, 12:06
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В автомобиле одного из гауляйтеров оккупированной войсками страны-агрессора России части Запорожья Владимира Епифанова взорвался газовый баллон.
Епифанов
Гауляйтер Епифанов, его секретарь и охранник госпитализированы / Коллаж: Главред, фото: соцсети

В захваченном государством-оккупантом Россией Симферополе подорвался автомобиль, в котором ехал так называемый "помощник вице-премьера" Запорожской области Владимир Епифанов. Также в автомобиле находился секретарь гауляйтера и охранник. Их госпитализировали.

Как сообщает Telegram-канал Baza, пострадавшие получили сильные ожоги.

"В Симферополе подорвался автомобиль с "помощником вице-премьера" Запорожской области. Чиновник, а также его секретарь и охранник получили сильные ожоги", - пишут в Сети.

видео дня
Епифанов авария
Фото с места инцидента с Епифановым / Соцсети

Указано, что инцидент случился на Евпаторийском шоссе в оккупированном Севастополе в 4 утра. Епифаноы был за рулем автомобиля марки Ленд Крузер, когда в машине взорвался баллон. Далее он не справился с управлением, автомобиль остановился и наехал на препятствие.

Известно, что кроме Епифанова в салоне было еще два человека – секретарь и охранник. Все трое мужчин получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук. Охраннику также обожгло левую ногу. Всех троих госпитализировали.

Причина взрыва не указана.

Ситуация в Запорожской области

Силы обороны Украины проводят в Запорожской области наступательные и оборонительные военные операции. Украинские войска ранее продвинулись и освободили населенный пункт Новодаровка.

В ходе дальнейших боевых действий ВСУ достигли нового продвижения в Запорожье и смогли взять ранее оккупированный российскими войсками населенный пункт Пятихатки. Враг вынужден был бежать.

Об освобождении Пятихаток ранее в истерике заявил один из гауляйтеров Запорожской области Рогов. По его словам, оккупанты РФ боятся последующего наступления ВСУ на Васильевку.

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