В оккупированном Крыму взорвалось авто с гауляйтером из Запорожья: подробности

В захваченном государством-оккупантом Россией Симферополе подорвался автомобиль, в котором ехал так называемый "помощник вице-премьера" Запорожской области Владимир Епифанов. Также в автомобиле находился секретарь гауляйтера и охранник. Их госпитализировали.
Как сообщает Telegram-канал Baza, пострадавшие получили сильные ожоги.
"В Симферополе подорвался автомобиль с "помощником вице-премьера" Запорожской области. Чиновник, а также его секретарь и охранник получили сильные ожоги", - пишут в Сети.
Указано, что инцидент случился на Евпаторийском шоссе в оккупированном Севастополе в 4 утра. Епифаноы был за рулем автомобиля марки Ленд Крузер, когда в машине взорвался баллон. Далее он не справился с управлением, автомобиль остановился и наехал на препятствие.
Известно, что кроме Епифанова в салоне было еще два человека – секретарь и охранник. Все трое мужчин получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук. Охраннику также обожгло левую ногу. Всех троих госпитализировали.
Причина взрыва не указана.
Ситуация в Запорожской области
Силы обороны Украины проводят в Запорожской области наступательные и оборонительные военные операции. Украинские войска ранее продвинулись и освободили населенный пункт Новодаровка.
В ходе дальнейших боевых действий ВСУ достигли нового продвижения в Запорожье и смогли взять ранее оккупированный российскими войсками населенный пункт Пятихатки. Враг вынужден был бежать.
Об освобождении Пятихаток ранее в истерике заявил один из гауляйтеров Запорожской области Рогов. По его словам, оккупанты РФ боятся последующего наступления ВСУ на Васильевку.
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