Оккупанты заявили, что ВСУ взяли под оперативный контроль Пятихатки на Запорожье

Оккупанты жалуются, что если Украина закрепится в Пятихатках, она попытается нанести удар в направлении Жеребянки, а это приведет к наступлению на Васильевку.

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ВСУ якобы освободили от оккупантов Пятихатки на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, deepstate

Российские оккупационные "власти" жалуются, что Вооруженные силы Украины взяли под оперативный контроль Пятихатки в Запорожской области. Об этом сообщил коллаборант и так называемый "губернатор" оккупированных частей Запорожья Владимир Рогов.

"ВСУ удалось взять его (Пятихатки — ред.) под оперативный контроль. "Волновые" наступления противника, несмотря на колоссальные потери, дали свой результат", - написал Рогов в Telegram.

По его словам, якобы в Пятихатки выдвинулись резервы ВСУ – большое количество пехоты и несколько единиц бронетехники.

Коллаборант также жалуется, что если Украина закрепится в Пятихатках, она попытается нанести удар в направлении Жеребянки, а это приведет к наступлению Сил обороны Украины на Васильевку.

Отметим, Вооруженные силы пока что не сообщали об успехах в Пятихатках.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на фронте. Однако быстрых результатов на передовой ждать не стоит - для освобождения всех захваченных российскими оккупантами городов может понадобится "много месяцев". Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква.

Тем временем Силы обороны освободили ряд населенных пунктов. 12 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю в ходе проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, площадь территории, взятой под контроль, составила 90 кв. км. Освобождены 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Экс-советник главы Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины совершили прорыв российского фронта на тактическую глубину на одном из направлений. Но место главного удара до сих пор не определено.

Смотрите видео об освобождении Сторожевого:

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