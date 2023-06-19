Официально: ВСУ освободили Пятихатки на Запорожье

Подразделения Сил обороны на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км.

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Анна Маляр подтвердила освобождение Пятихаток / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, deepstate

Заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение Силами обороны Украины населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. В воскресенье, 18 июня, российские оккупанты жаловались, что ВСУ взяли Пятихатки под оперативный контроль.

Как сообщила Маляр в Telegram утром 19 июня, в ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях были освобождены 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

"В общей сложности подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км. Активная работа сил обороны таврического направления продолжается", - написала замминистра обороны.

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Маляр добавила, что на прошлой неделе наши Силы обороны Украине проводили не только наступательные, но и оборонительные операции.

По словам Маляр, на востоке враг прилагал немало усилий, чтобы остановить продвижение украинских войск на Бахмутском направлении и перебросил туда дополнительные подразделения, увеличил количество обстрелов.

"Общая интенсивность боев на этом направлении на прошлой неделе снизилась, вместе с тем продолжались бои – произошло 41 боестолкновение и наши войска продвинулись в глубину противника на нескольких участках", - рассказала замминистра обороны.

Российские оккупанты продолжали на прошлой неделе наступать на Лимано-Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ни одного метра земли в этих направлениях ВСУ не потеряли благодаря профессионализму и мужеству наших бойцов.

За прошедшую неделю на востоке противник совершил более 5800 обстрелов и использовал 277 022 боеприпаса.

На юге в течение прошлой недели происходило наступление на нескольких направлениях. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение недели выполнили 10 125 огневых задач.

За прошедшую неделю враг нес существенные потери. В частности, на прошлой неделе потери противника по всем направлениям составили более 4600 убитых и раненых, кроме того нашими защитниками было взято в плен более 80 российских захватчиков.

Также Силами обороны Украины было уничтожено более 400 единиц вражеской техники и вооружения, среди которых вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое.

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