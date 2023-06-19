ВСУ могут приостановить контрнаступательные операции: в ISW назвали причину

Оперативные паузы являются обычным явлением больших наступательных операций и не говорят о завершении крупного контрнаступления Украины.

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ВСУ добились ограниченных территориальных успехов / фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Силы обороны Украины 18 июня продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта и добились ограниченных территориальных успехов. Однако контрнаступление ВСУ может быть временно приостановлено, чтобы была возможность пересмотреть тактику для будущих операций. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что оперативные паузы являются обычным явлением больших наступательных операций и не говорят о завершении крупного контрнаступления Украины, которое еще даже не началось.

Аналитики ISW обратили внимание на кадры с геолокацией, указывающие, что украинские силы продвинулись в пределах 30 км к югу от Кременной.

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Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что за последние две недели ВСУ также продвинулись более чем на километр к северу от Авдеевки на линии фронта в Донецкой области.

Тем временем даже российские источники утверждали, что украинские войска вели контрнаступательные операции южнее, юго-западнее и юго-восточнее Большой Новоселки на административной границе между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей, где добились локальных успехов.

В целом, ВСУ продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области. Кадры с геолокацией показывают, что они вошли в западную часть населенного пункта Пятихатки (41 км к юго-востоку от облцентра) и юго-западнее Орехово.

"Украинские силы могут временно приостановить контрнаступательные операции, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций", – предположили аналитики ISW.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на фронте. Однако быстрых результатов на передовой ждать не стоит - для освобождения всех захваченных российскими оккупантами городов может понадобится "много месяцев". Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква.

Тем временем Силы обороны освободили ряд населенных пунктов. 12 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что за неделю в ходе проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, площадь территории, взятой под контроль, составила 90 кв. км. Освобождены 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Экс-советник главы Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины совершили прорыв российского фронта на тактическую глубину на одном из направлений. Но место главного удара до сих пор не определено.

18 июня начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что ВСУ продолжают первую фазу своей наступательной операции, а именно - проведение разведки с целью поиска слабых мест в обороне РФ.

"Очевидно, что инициатива сейчас в руках Вооруженных сил Украины, а это означает, что они выбирают время, место и средства, которыми они будут атаковать подразделения противника", – подчеркнул эстонский военачальник.

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