Контрнаступления ВСУ пока не будет: в разведке Эстонии назвали причину и сроки

Оккупанты РФ будут пытаться максимально уничтожить наступательные возможности Украины, уверен Марго Гросберг.

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В Эстонии оценили перспективы контрнаступления ВСУ / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ

Начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг прокомментировал перспективы контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Украинские силы продолжают первую фазу своей наступательной операции, а именно, проведение разведки с целью поиска слабых мест в обороне РФ, цитирует его ERR.

"Очевидно, что инициатива сейчас в руках Вооруженных сил Украины, а это означает, что они выбирают время, место и средства, которыми они будут атаковать подразделения противника", – подчеркнул эстонский военачальник.

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Он также уверен, что оккупанты РФ будут пытаться максимально уничтожить наступательные возможности Украины, используя для этого артиллерию, минные поля, а также удары с воздуха.

Вместе с тем глава эстонской военной разведки говорит, что ВСУ не медлят с контрнаступлением из-за того, что РФ за последние девять месяцев потратила много сил на развитие своей обороны на захваченных территориях.

"По этой причине, а также для того, чтобы не идти на лишние риски, украинцы подходят к своей операции более методично, более осторожно и тихо, поскольку и человеческие, и технические ресурсы, по сути, на вес золота", – уточнил он и продолжил, что на следующей неделе продолжится поиск слабых мест в российских линиях и, вероятно, по всей линии фронта.

"Мы не увидим наступления в течение следующих семи дней", – добавил Гросберг.

Контрнаступление ВСУ

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда он начнется, а то, чтобы он закончился победой Украины.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине происходят определенные контрнаступательные действия, но он не будет говорить, на каком этапе. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

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