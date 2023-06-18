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ВСУ за две недели продвинулись на Авдеевском направлении более чем на километр

Анна Ярославская
18 июня 2023, 12:53 обновлено 18 июня, 12:54
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Ситуация на этом участке фронта контролируемая, хотя Авдеевка находится под постоянным огнем со стороны оккупантов. Плотность вражеских обстрелов увеличилась.
Виталий Барабаш, ВСУ
Виталий Барабаш рассказал о продвижении ВСУ на Авдеевском напралении / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот

Силы обороны Украины проводят локальные контрнаступательные действия на Авдеевском направлении. За две недели украинские военные продвинулись более чем на километр. Об этом утром 18 июня заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала Мы – Украина.

По его словам, ситуация на этом участке фронта контролируемая, хотя Авдеевка находится под постоянным огнем со стороны оккупантов. Плотность вражеских обстрелов в последнее время увеличилась.

Барабаш заявил, что у защитников Украины есть "определенные успехи" на север от Авдеевки. Наши воины ведут небольшие позиционные контратаки. Силы обороны используют любую, даже самую маленькую, возможность на контратаку.

"Ни одного, даже самого маленького шанса, они не упускают", – заверил он.

Барабаш подчеркнул, что пока что продвижения ВСУ не видно на карте DeepStateMap, однако за последние две недели украинские военные продвинулись вперед на чуть более чем один километр.

Глава Авдеевской городской военной администрации добавил, что в городе не осталось ни одного целого здания - Авдеевку придется полностью восстанавливать. При этом в городе до сих пор остались мирные жители - их 1728 человек. Удалось эвакуировать очень одного человека. Люди не хотят выезжать, хотя осознают опасность.

Смотрите видео - Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал о ситуации на Авдеевском направлении:

Скриншот

Справка. Авдеевка — город в Покровском районе Донецкой области Украины, административный центр Авдеевской городской общины. Город сильно пострадал во время вторжения России в Украину. Зимой — весной 2023 года российская армия начала систематические авиабомбардировки Авдеевки, которая к тому времени оказалась в полуокружении.

Смотрите видео - Как выглядела Авдеевка до войны и сейчас:

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на фронте. Однако быстрых результатов на передовой ждать не стоит - для освобождения всех захваченных российскими оккупантами городов может понадобится "много месяцев". Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква.

Тем временем Силы обороны освободили ряд населенных пунктов. 12 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю в ходе проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, площадь территории, взятой под контроль, составила 90 кв. км. Освобождены 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Экс-советник главы Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины совершили прорыв российского фронта на тактическую глубину на одном из направлений. Но место главного удара до сих пор не определено.

Смотрите видео об освобождении Сторожевого:

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