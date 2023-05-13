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ВСУ могут осуществить прорыв во время контрнаступления: РФ будет искать способы завершить войну – Bloomberg

Алёна Воронина
13 мая 2023, 11:09 обновлено 13 мая, 11:12
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Однако в случае, если контрнаступление будет неудачным, партнеры ближе к зиме могут начать давить на Киев с требованием согласиться на переговоры с РФ.
Украинские военные, Владимир Путин
После прорыва ВСУ Россия будет вынуждена искать пути завершения войны/ 35 ОМБр имени Михаила Остроградского, сайт Кремля

В случае успешного начала контрнаступления украинских войск и осуществления ими прорыва на фронте страна-агрессор Россия будет вынуждена искать способы завершить войну.

Но если контрнаступление будет неудачным, то партнеры могут начать склонять Украину к переговорам с РФ. Такое мнение высказал обозреватель Bloomberg Марк Чемпион в своей публикации.

Он напомнил, что Украина в период с декабря 2022 года по май 2023 года получила более 30 миллиардов долларов. Такое количество больше годовых закупок в армиях всех стран Североатлантического альянса, кроме США. Это оружие Украина будет использовать во время контрнаступления. Однако остается открытым вопрос, будет ли достаточно этого оружия, отмечает Марк Чемпион.

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"Прорыв ВСУ вроде того, который состоялся в прошлом году на Харьковщине, подтолкнет Россию к осознанию, что ей Украину не победить и нужно искать способы завершить войну. Если же контрнаступление Украины будет напоминать топтание россиян под Бахмутом, ближе к зиме союзники могут надавить на Киев с требованием отказаться от идеи как можно быстрее отвоевать свои территории и искать с россиянами дипломатическое решение", – говорит обозреватель.

От чего зависит успех контрнаступления ВСУ

По словам обозревателя Bloomberg, успех украинского контрнаступления зависит не только от количества оружия, но и от ряда других факторов. Среди таких факторов, например, хватит ли российскому диктатору Владимиру Путину людей, чтобы защитить всю сеть укреплений, которую успели построить российские оккупанты на временно оккупированных украинских территориях. Если захватчики не смогут удержать оборону, и украинские военные прорвутся в нескольких местах, то дальше контрнаступление будет проходить еще легче для ВСУ.

Еще один важный фактор, который повлияет на успех контрнаступления – насколько удачно защитники Украины смогут проводить комплексные операции.

Контрнаступление ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинской армии удалось продвинуться на два километра на Бахмутском направлении и не потерять контроль ни над одной позицией за неделю. Она подчеркнула, что российские оккупанты регулярно выдают в эфир ложную информацию о нехватке оружия и этим, вполне вероятно, желают оправдать реальную картину своих потерь и поражений в Бахмуте.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечал, что развязанная страной-агрессором РФ война против Украины может завершиться уже к зиме. Он подчеркнул, что контрнаступлений Вооруженных сил Украины может быть несколько. Также он пояснил, что контрнаступления продлятся до полного освобождения всех захваченных РФ территорий Украины.

Напомним, президент Чехии Петр Павел убежден, что Вооруженные силы Украины имеют высокие шансы на значительный успех во время предстоящего контрнаступления. В то же время чешский лидер предостерег, что операция по освобождению временно оккупированных украинских территорий может стоить Украине больших потерь.

Смотрите видео о том, как в интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться с Бахмута, а Пригожин хочет сбежать из города до его начала:

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