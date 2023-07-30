ВСУ разрывают логистику РФ: стали известны детали удара по Чонгарскому мосту

Оккупанты РФ прикрываются гражданским населением, рассказала Наталья Гуменюк.

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На Чонгарском мосту прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Глава объединенного пресс-центра Оперативного командования Пивдень Наталья Гуменюк прокомментировала удар по Чонгарскому мосту, через который оккупанты перебрасывают военную технику.

По ее словам, Вооруженные силы Украины разрушили логистику врага на левом берегу Херсонской области. Об этом она рассказала в эфире информационного телемарафона.

Представитель пресс-центра Оперативного командования Пивдень также обратила внимание на то, что повреждение Чонгарского моста снизит пропускную активность врага.

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По ее словам, работа воинов направлена на разрушение планов врага, а не на разрушение инфраструктуры.

"Поэтому работа проведена филигранно, точно, точно, и сейчас оккупанты снова выискивают новые пути в объезд для того, чтобы поставлять своим войскам боеприпасы, технику и пополнение. На левом берегу враг существенно испытывает недостаток снарядов и техники в связи с нашей боевой работой", — сообщила она.

Представитель пресс-центра Оперативного командования Пивдень уточнила, что Силы обороны устанавливают огневой контроль над всеми транспортно-логистическими маршрутами врага и единственное, что может сдерживать их — наличие гражданского населения, которое россияне используют, чередуя автомобили с гражданскими.

"Это смущает гражданских, поскольку, пытаясь уехать из Крыма, не имея возможности использовать Крымский мост, они пытаются объехать по материковой части и попадают в заложники этой военной техники", — добавила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ разбомбили Чонгарский мост. Украинские военные ударили по Чонгарскому мосту, который расположен между Херсонской область и Крымом. ВСУ нанесли удар утром 29 июля. Это официально подтвердил СтратКом ВСУ.

Напомним, что 22 июня произошли взрывы на Чонгарском мосту в оккупированный Крым. В росСМИ сообщали, что несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области повреждены в результате обстрела. На мосту повреждено не только дорожное покрытие, но и силовые конструкции.

В Украине ответили на удары по Чонгарскому мосту. Гуменюк добавила, что украинские военные продолжают работать. Украинские защитники в первую очередь пытаются разрушить логистические маршруты россиян, а не инфраструктуру собственной страны.

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