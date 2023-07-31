Родственники неистово рыдают у руин: ракета РФ убила 10-летнюю Дашу и ее маму

На место трагедии прибыли родственники погибших. Когда они узнали, что Натальи и Даши больше нет среди живых, их охватило отчаяние.

https://glavred.info/ukraine/rodstvenniki-neistovo-rydayut-u-ruin-raketa-rf-ubila-10-letnyuyu-dashu-i-ee-mamu-10489801.html Ссылка скопирована

Ракета РФ убила 10-летнюю Дашу и ее маму / Коллаж: Главред, фото: Первый городской, Сергей Лысак

В результате российской ракетной атаки на Кривой Рог в собственной квартире погибла местная жительница и ее несовершеннолетняя дочь.

Как пишет местное издание "Первый городской", в результате террористического ракетного удара, произошедшего в Кривом Роге, были обнаружены тела 45-летней Натальи и ее 10-летней дочери Даши, которые проживали на 8-м этаже жилого дома.

Соседи сообщают, что на момент трагедии женщина и девочка, вероятно, еще спали.

видео дня

На место трагедии прибыли родственники погибших. Когда они узнали, что Натальи и Даши больше нет среди живых, их охватило отчаяние.

"Это свахи моей дочь и внучка. Обе погибли, восьмой этаж", - сквозь слезы прокомментировала женщина.

На место удара по жилому дому также прибывают дети, которые несут с собой рисунки и рассказывают стихи о несокрушимости украинцев. Они демонстрируют свою поддержку и сочувствие жертвам террористического акта, выражая свое маленькое, но глубокое чувство солидарности с теми, кто пострадал в результате этого ужасного события.

Дети несут рисунки на место трагедии / скриншот

Россия ударила по Кривому Рогу

31 июля Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вторая ракета разрушила секцию с 4 до 9 этажа жилого дома.

Жители, которым удалось чудом выжить после удара, вспоминали, как почувствовали взрывную волну и как их отбросило в другие комнаты.

На очередной российский террор отреагировал и президент Владимир Зеленский, выразив соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

Как проинформировал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, по состоянию на 19:00 поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена. В результате российского ракетного удара погибли шесть человек, 75 получили ранения.

Завтра – 1 августа – в Кривом Роге объявлено днем траура.

Вас может заинтересовать: