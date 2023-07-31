Удар РФ по многоэтажке в Кривом Роге: число жертв увеличилось

Число пострадавших возросло до 53 человек.

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Поиск людей, оказавшихся под завалами, продолжается / коллаж Главред. Фото: Telegram Дмитрия Лубинца

В результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке Кривого Рога 31 июля число жертв увеличилось до пяти человек.

Как отметил в Telegram омбудсман Дмитрий Лубинец, среди погибших есть 10-летняя девочка. Она вместе с мамой жила на 8-м этаже, куда утром прилетела ракета.

Также известно о 53 раненых, среди них 5 детей. Трое пострадавших в тяжелом состоянии.

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Лубинец предполагает, что под обломками бетона могут быть еще люди. Работы по поиску пострадавших продолжаются.

Россия ударила по Кривому Рогу

31 июля Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вторая ракета разрушила секцию с 4 до 9 этажа жилого дома.

Жители, которым удалось чудом выжить после удара, вспоминали, как вдруг почувствовали взрывную волну и как их отбросило в другие комнаты.

На очередной российский террор отреагировал и президент Владимир Зеленский, выразив соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

Россияне с начала полномасштабного вторжения бьют по гражданским. Так, в ночь на 31 июля оккупанты попали по складам в Харькове. В течение недели враг сосредоточенно уничтожал и гражданскую и агропромышленную инфраструктуру в Одесской области.

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