"Стены завалило, меня спасла ванна": жительница Кривого Рога рассказала об атаке РФ

Женщина говорит, что если бы она после первого взрыва сразу не зашла в ванную, то ее уже не было бы на этом свете.

https://glavred.info/ukraine/steny-zavalilo-menya-spasla-vanna-zhitelnica-krivogo-roga-rasskazala-ob-atake-rf-10489726.html Ссылка скопирована

Жительница поврежденного дома в Кривом Роге рассказала об атаке РФ и как ей удалось выжить/ коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОВА, скрин

В результате удара страны-агрессора России по Кривому Рогу 31 июля уже известно о четырех погибших, среди которых 10-летний ребенок, и 53 пострадавших. Как говорят в Днепропетровской ОВА, самостоятельно из поврежденной 9-этажки выбрались почти 150 жителей, еще 30-ти людям помогали выйти спасатели. Жительница поврежденного российской ракетой дома Юлия рассказала о моменте атаки, и как ей удалось выжить.

Женщина отмечает, что она оказалась в эпицентре событий, ведь ее квартира сразу по соседству с теми квартирами, которые полностью разрушила ракета страны-агрессора России. Об этом Юлия рассказала в комментарии журналистам "Радио Свобода".

Когда женщина услышала первый взрыв, то сразу направилась в ванную, и именно это, по ее словам, спасло ей жизнь.

видео дня

"В квартире была, дома. Услышала первый взрыв, пошла в ванную. Стены завалило в квартире", – рассказала она.

После попадания ракеты Юлия смогла сама выбраться из своей поврежденной квартиры. Ее ванная комната расположена в коридоре возле входной двери. Входная дверь в результате удара не заблокировалась и нормально открывалась в подъезд. Также лестница в подъезде была цела, поэтому женщине удалось выйти из дома самостоятельно.

Женщина также рассказала, что в момент удара дома была одна, ее муж тогда был на работе.

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 31 июля

Напомним, утром 31 июля, в Кривом Роге прогремели взрывы. Страна-агрессор Россия ударила по городу двумя ракетами. Первая ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения, вторая – разрушила секцию жилого дома с 4 по 9 этаж.

В результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу уже известно, что 4 человека погибли, среди них 10-летний ребенок, и 53 человека пострадали. Поисковая операция продолжается, под завалами еще могут находиться люди.

Жительница Кривого Рога рассказала об ударе РФ. В квартире Людмилы выбиты все окна и двери, саму ее взрывной волной выбросило в коридор, на теле жительницы города – раны от осколков стекла.

Также сообщалось, что в Кривом Роге во время спасательных работ начала падать 9-этажка. Спасателям, которые были возле дома, пришлось моментально оттуда убегать, чтобы и самим не оказаться под завалами.

Читайте также: