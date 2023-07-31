Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: 4 человека погибли, более 40 - пострадали

Среди жертв российской ракетной атаки – 10-летний ребенок. Под завалами еще могут находиться люди.

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РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупационные войска 31 июля нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. В частности, ударили по девятиэтажному жилому дому и зданию учебного заведения.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, два человека погибли, 31 человек пострадал - у них рваные и резаные раны, переломы и минно-взрывные травмы. Ранены в том числе и четверо детей.

"Состояние большинства людей – удовлетворительное. Двое тяжелых", - добавил Лысак.

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Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, еще около 5-7 человек могут находиться под завалами.

"Срочно была развернута работа соответствующей спасательной техники, чтобы достать людей. Спасатели уже дважды провели поквартирный обход, чтобы спасти людей, получивших ранения", - сообщил Клименко в Telegram.

Продолжается разбор завалов. На месте развернуты два оперативных штаба, при которых работают спасатели, полицейские, представители Службы безопасности Украины и местных властей.

В ГосЧС сообщили, что по состоянию на 12:30 погибли 4 человека, 43 - пострадали. Спасены 3 человека, из них ребенок 2013 г.р., эвакуированы 30 человек.

Всего к поисково-спасательным работам привлечены 230 человек и 57 ед. техники, из них от ГСЧС 85 спасателей и 22 ед. техники.

Лысак подтвердил, что число жертв в Кривом Роге снова выросло.

"К сожалению… Трагическое известие. Уже 4 погибших в Кривом Роге... Среди них 10-летний ребенок... Под завалами могут находиться люди.Также чрезвычайники уже спасли четырех человек. Из них – один ребенок", - говорится в сообщении.

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 31 июля

В понедельник, 31 июля, в Кривом Роге прогремели взрывы. Перед этим в области объявили воздушную тревогу, а в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического оружия.

Глава МВД Игорь Клименко позже уточнил, что россияне атаковали Кривой Рог двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вторая - разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. Возник пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по Кривому Рогу, которая произошла утром 31 июля.

"Регионы Украины под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут быть люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора", - написал Зеленский.

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