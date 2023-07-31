В Кривом Роге во время спасательных работ начала падать 9-этажка: появились кадры

Спасателям, которые были возле дома, пришлось моментально оттуда убегать, чтобы и самим не оказаться под завалами.

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Поврежденный дом начал падать прямо на спасателей/ коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОВА, скрин

В Кривом Роге продолжаются спасательные работы после ударов страны-агрессора России ракетами по гражданской инфраструктуре города. Захватчики ударили, в частности, по девятиэтажному жилому дому и зданию учебного заведения. Во время разборки завалов многоэтажки жизнь работников ГСЧС оказалась под угрозой, ведь в один момент конструкция сильно поврежденного здания начала рушиться.

Кадры, на которых видно возникновение опасной ситуации для самих спасателей, попали в объектив камеры съемочной группы "Вікна". Этим видео поделилось в сети Министерство внутренних дел Украины.

"К счастью, жители дома и журналисты были на безопасном расстоянии, а спасатели успели отскочить, когда часть конструкции упала", – отметили в МВД.

видео дня

В многоэтажке, в которую попала российская ракета, разрушена секция с 4 по 9 этаж. На опубликованных кадрах видно, как из разрушенной части дома внезапно начала рушиться часть конструкции. Спасатели успели быстро отбежать.

"Просим держаться подальше от места, где проводятся спасательные работы, ведь кроме возможного повторного обстрела может случиться обвал сооружения или взрыв. Кроме того, не игнорируйте требования правоохранителей, не мешайте работе спецслужб и помните о собственной безопасности. Все новости вы сможете узнать позже из официальных источников", – добавили в МВД.

Поврежденный дом начал падать прямо на спасателей/ скрин

Смотрите видео, как в Кривом Роге во время спасательных работ начала рушиться конструкция поврежденного дома:

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 31 июля

В понедельник, 31 июля, в Кривом Роге прогремели взрывы. Потом стало известно, что российские оккупанты атаковали Кривой Рог двумя ракетами. Одна из них попала в 4-этажное здание учебного заведения, вторая разрушила секцию жилого дома с 4 по 9 этаж. Возник пожар.

По состоянию на это время уже известно, что 4 человека погибли в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу. Среди жертв российской ракетной атаки-10-летний ребенок. Под завалами еще могут находиться люди.

Поисковая операция продолжается. Согласно сообщению Днепропетровской ОВА по состоянию на 13:56, пострадавших уже 53, среди них пятеро детей.

Жительница Кривого Рога рассказала об ударе РФ. В квартире Людмилы выбиты все окна и двери, саму ее взрывной волной выбросило в коридор, на теле жительницы города – раны от осколков стекла.

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