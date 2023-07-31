УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Восстание Росгвардии и раскол элит: правозащитник назвал самые большие страхи Кремля

Алёна Воронина
31 июля 2023, 14:07 обновлено 31 июля, 14:10
94
В РФ может возникнуть революционная ситуация, если большое недовольство среди россиян сойдется во времени с расколом элит.
Владимир Путин, Кремль, Сергей Кривенко
Российский правозащитник Кривенко объяснил самые большие страхи Кремля/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Недовольство среди россиян может вспыхнуть в любой момент. Сейчас протесты в стране-агрессоре России подавляются, но Кремль очень боится, что это недовольство может перекинуться на Росгвардию и может начаться раскол между элитами.

Если несколько неудачных для Кремля ситуаций сойдутся во времени, и в момент большого недовольства среди россиян произойдет раскол в элитах, это может выплеснуться в революционную ситуацию в РФ. Такое мнение высказал российский правозащитник, член правления Международного общества "Мемориал" Сергей Кривенко в интервью Главреду.

"Затем наступают выборы президента РФ в следующем году, и здесь надо показать результат. Хотя и выборы тоже все под контролем, но это не одно и то же, что проводить выборы в стране, которая хоть как-то доверяет власти. Вот пример Беларуси – до 2020 года, хотя никто не любил президента Лукашенко, выборы проводили. А здесь было настолько ясно, что все против него, а он показал результат в 80 процентов, что вызвало возмущение в обществе", – привел пример Кривенко.

Он отметил, что Кремлю трудно играть с обществом, поэтому верхушка российских властей старается не перегибать палку, чтобы не вызвать массового недовольства.

"И потом в случае с военнослужащими растет количество уголовных дел, потому что им запретили увольнение. И всё равно, несмотря на срок в 10 лет, люди всё равно бегут. Если война непопулярна и у нее нет смысла, то военнослужащий будет воевать из-под палки. А это значит, что рано или поздно будет какой-то развал. Поэтому, наверное, все эти факторы учитываются и Кремль всё-таки боится", – подчеркнул российский правозащитник.

Кривенко добавил, что Путин на протяжении 20 лет своего правления в РФ управляет обществом с помощью различных чекистских мер "спецопераций". Однако глава Кремля не берет российское общество под тотальный контроль, как было в Советском Союзе, и в России еще нет таких массовых репрессий, как при НКВД и Сталине во время Большого террора. В РФ сейчас блокируют различные группы и очаги, которые вспыхивают, но на кухне еще можно говорить спокойно.

Смотрите видео интервью Сергея Кривенко Главреду:

Кто такой Сергей Кривенко

Сергей Владимирович Кривенко - российский правозащитник.

Автор ряда статей и материалов по альтернативной гражданской службе.

С 2002 года член Правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" (запрещен в России с 2014 года, организация объявлена "иноагентом").

С 2006 года – координатор, а затем руководитель Общественной правозащитной инициативы "Гражданин и Армия".

С 2011 года – член Московской Хельсинской группы.

Возможен ли раскол в РФ

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что России грозят новые мятежи, у разведки есть данные. Бунт Пригожина дал старт возможной подготовке к новым мятежам в стране-агрессоре РФ, ФСБ следит за текущей ситуацией, сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний назвал регионы, которые выйдут из состава РФ. Полного развала России, вероятнее всего, не будет, но некоторые регионы РФ всё же могут отделиться. Кроме того, в стране-агрессоре может начаться гражданская война.

Напомним, политический и экономический эксперт Тарас Загородний раскрыл, что Россию ждет переворот и гражданская война. Он заметил, что сначала в России может быть дворцовый переворот, потом гражданская война, а точнее бунт.

Читайте также:

новости России война в Украине Кремль Сергей Кривенко
Реклама

Главное за день

Авиакатастрофа в Броварах: появились детали гибели высшего руководства МВД

Авиакатастрофа в Броварах: появились детали гибели высшего руководства МВД

14:05 Украина
ГУР – об ударах БПЛА по Москве: в тупик идет не только режим Путина, но и вся РФ

ГУР – об ударах БПЛА по Москве: в тупик идет не только режим Путина, но и вся РФ

13:58 Украина
Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: 4 человека погибли, более 40 - пострадали

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: 4 человека погибли, более 40 - пострадали

12:42 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:00

Теперь дома: Тимур и Инна Мирошниченко показали приемного сына на нежном фото

14:57

Украинец впервые завоевал титул чемпиона Европы по картингу

14:48

В Кривом Роге во время спасательных работ начала падать 9-этажка: появились кадрыФотоВидео

14:07

Восстание Росгвардии и раскол элит: правозащитник назвал самые большие страхи КремляВидео

14:05

Авиакатастрофа в Броварах: появились детали гибели высшего руководства МВД

РФ ударила ракетами по жилому дому и университету в Кривом Роге: под завалами людиРФ ударила ракетами по жилому дому и университету в Кривом Роге: под завалами люди
13:58

ГУР – об ударах БПЛА по Москве: в тупик идет не только режим Путина, но и вся РФ

13:57

Как спасти урожай: почему гниют помидоры и как это предотвратить

13:11

Опытные водители так делают всегда: зачем натирать лобовое стекло картошкой

13:10

Запах богатства и успеха: как привлечь финансовую удачу при помощи аромата

Реклама
12:57

Загадка, от которой глаза будут разбегаться: нужно найти королеву среди стаи собак

12:42

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: 4 человека погибли, более 40 - пострадалиФото

12:39

Война России против НАТО: эксперт объяснил для чего Кремль накапливает войскаВидео

12:30

Освобожденные защитники Мариуполя вернутся на поле боя – командующий Нацгвардии

12:18

Сторона Жеваго может влиять на автоматическое распределение дел с целью подбора нужного судьи - СМИ

12:07

Американская певица швырнула в фанатку микрофон во время концертаВидео

12:01

"Стояла на кухне и вдруг оказалась в коридоре": жительница Кривого Рога рассказала об ударе РФФотоВидео

11:47

Отдых пойдет насмарку: в чем нельзя мариновать шашлык

11:33

"Любовь к родине": предательница Анна Асти собралась петь на украинском

11:02

Как убрать затхлый запах с одежды, шкафа и квартиры: беспроигрышные средства

10:57

"Под завалами люди": Зеленский отреагировал на жестокий обстрел Кривого Рога

Реклама
10:55

ВСУ продвинулись в Запорожской области, есть успех на 2 направлениях - Минобороны

10:15

ЧВК Вагнер прекратила вербовку наемников: Пригожин рассказал о планах

10:13

В центре оккупированного Донецка - "прилет": горят автомобили, над городом - дым

10:10

Украину накроют грозы и сильные ветры: какой будет погода в начале августа

09:33

Россия подтягивает авиацию и может готовиться к новым атакам на Украину – ВСУ

09:26

Ретроградный Меркурий в августе 2023: нелегко будет 4 знакам зодиака

09:07

В Италии заявили о "политическом решении" войны в Украине: у Зеленского ответили

09:00

Кремль настроен воевать долго и призвать еще миллион россиян, РФ грозит революция – КривенкоЭксклюзив

08:48

Путин жалуется на начало масштабного контрнаступления ВСУ: в ISW раскрыли манипуляции

08:45

Гороскоп на завтра 1 августа 2023: Львам - деньги, Козерогам придется попотеть

08:11

В РФ молчат об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту: в ISW назвали причину

07:01

В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный

06:28

РФ ударила ракетами по Харькову: вспыхнул мощный пожар, есть пострадавший

06:09

Путин страдает психическим расстройствоммнение

05:31

Гороскоп на август 2023 для Тельцов: что можно и нельзя делать в последний месяц летаВидео

04:37

Какой сегодня праздник 31 июля: кого нужно поздравить в этот день

04:00

"Это хитрая ловушка": Загородний рассказал, как на Украину давят по переговорам с РФВидео

03:30

Только 1% людей может сделать эти трюки с телом: сможете ли вы

03:00

"Путин – трус, не полководец": эксперт объяснил бегство главы РФ в бунт Пригожина

02:32

Меган Маркл рассорилась с Викторией и Дэвидом Бекхэм из-за громких обвинений

Реклама
02:02

Яйца можно убирать сразу: что нельзя хранить в дверце холодильника

01:30

Как долго можно хранить сало в морозилке: неожиданный ответ, о котором знают не все

30 июля, воскресенье
23:59

"В Украине настоящий бум производства дронов": Резников удивил подробностями

23:13

Названа страшная причина смерти: в России умер муж популярной певицы

23:01

Медведев прибег к очередным угрозам и цинично призвал мир молиться за солдат РФ

22:51

Утонченная эстетика визга москвичеймнение

22:45

Гороскоп на август 2023: к каким сюрпризам готовиться РакамВидео

22:17

Гарантии Украине до вступления в НАТО: Ермак анонсировал переговоры с США

21:32

"Наши подразделения держат оборону": в ВСУ рассказали о ситуации в Старомайорском

21:09

ВСУ выходят на важнейшие высоты, есть три направления наступления – The Times

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять