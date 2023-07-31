Восстание Росгвардии и раскол элит: правозащитник назвал самые большие страхи Кремля

В РФ может возникнуть революционная ситуация, если большое недовольство среди россиян сойдется во времени с расколом элит.

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Российский правозащитник Кривенко объяснил самые большие страхи Кремля/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Недовольство среди россиян может вспыхнуть в любой момент. Сейчас протесты в стране-агрессоре России подавляются, но Кремль очень боится, что это недовольство может перекинуться на Росгвардию и может начаться раскол между элитами.

Если несколько неудачных для Кремля ситуаций сойдутся во времени, и в момент большого недовольства среди россиян произойдет раскол в элитах, это может выплеснуться в революционную ситуацию в РФ. Такое мнение высказал российский правозащитник, член правления Международного общества "Мемориал" Сергей Кривенко в интервью Главреду.

"Затем наступают выборы президента РФ в следующем году, и здесь надо показать результат. Хотя и выборы тоже все под контролем, но это не одно и то же, что проводить выборы в стране, которая хоть как-то доверяет власти. Вот пример Беларуси – до 2020 года, хотя никто не любил президента Лукашенко, выборы проводили. А здесь было настолько ясно, что все против него, а он показал результат в 80 процентов, что вызвало возмущение в обществе", – привел пример Кривенко.

Он отметил, что Кремлю трудно играть с обществом, поэтому верхушка российских властей старается не перегибать палку, чтобы не вызвать массового недовольства.

"И потом в случае с военнослужащими растет количество уголовных дел, потому что им запретили увольнение. И всё равно, несмотря на срок в 10 лет, люди всё равно бегут. Если война непопулярна и у нее нет смысла, то военнослужащий будет воевать из-под палки. А это значит, что рано или поздно будет какой-то развал. Поэтому, наверное, все эти факторы учитываются и Кремль всё-таки боится", – подчеркнул российский правозащитник.

Кривенко добавил, что Путин на протяжении 20 лет своего правления в РФ управляет обществом с помощью различных чекистских мер "спецопераций". Однако глава Кремля не берет российское общество под тотальный контроль, как было в Советском Союзе, и в России еще нет таких массовых репрессий, как при НКВД и Сталине во время Большого террора. В РФ сейчас блокируют различные группы и очаги, которые вспыхивают, но на кухне еще можно говорить спокойно.

Смотрите видео интервью Сергея Кривенко Главреду:

Кто такой Сергей Кривенко Сергей Владимирович Кривенко - российский правозащитник. Автор ряда статей и материалов по альтернативной гражданской службе. С 2002 года член Правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" (запрещен в России с 2014 года, организация объявлена "иноагентом"). С 2006 года – координатор, а затем руководитель Общественной правозащитной инициативы "Гражданин и Армия". С 2011 года – член Московской Хельсинской группы.

Возможен ли раскол в РФ

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