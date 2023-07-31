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Освобожденные защитники Мариуполя вернутся на поле боя – командующий Нацгвардии

Андрей Ганчук
31 июля 2023, 12:30 обновлено 31 июля, 12:34
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Запретов на участие командиров обороны Мариуполя в боях с оккупационными войсками России не поступало, сказал командующий Нацгвардии Александр Пивненко.
Командиры обороны Азовстали
Командиры обороны Азовстали, брифинг во Львове 8 июля после их возвращения из Турции / Соцсети

Командиры обороны Мариуполя, которые вернулись в Украину из Турции и российского плена, готовятся к выполнению задач. Никаких запретов на их участие в войне с агрессором Россией нет. Однако пока нельзя сказать, когда они выйдут на поле боя. Об этом заявил командующий Национальной гвардии Александр Пивненко.

В интервью Украинской правде он дал понять, что командиры Азова примут участие в боевых действия против страны-оккупанта России. Воевать им никто не запрещает.

"Денис (Прокопенко с позывным "Редис"), он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные. Для меня какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а эти - нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет. Мы находимся в Силах обороны, есть верховный главнокомандующий, есть главнокомандующий, есть направленцы по оперативно-стратегическому испытанию. Кому необходима помощь, они присылают, грубо говоря, военным языком, мне боевое распоряжение, я его выполняю, и все", - объяснил ситуацию Пивненко.

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Также журналисты уточнили, когда можно будет увидеть на поле боя командира Азова Дениса Прокопенко, на что командующий НГУ сказал, что все зависит от ситуации на фронте.

"В зависимости от обстановки, которая складывается на фронте. Возможно, и в течение месяца. Поживем-увидим, жизнь покажет", - подчеркнул Александр Пивненко.

Командиры Азовстали вернулись из Турции в Украину

Командиры обороны Азовстали и Мариуполя 8 июля Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламарь, Олег Хоменко и Денис Шлега вернулись в Украину. Об их возвращении из Турции, где они находились под патронатом главы государства Реджепа Эрдогана, сообщил президент Владимир Зеленский.

Вечером того же дня защитники Мариуполя прибыли во Львов. Они приняли участие в брифинге с президентом Зеленским и молебне к 500-му дню войны.

Командир Азова Денис Прокопенко Рэдис тогда сказал, что защитники Азовстали готовы вернуться на поле боя.

"Я глубоко уверен, что армия - это командная работа. И с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу. Мы обязательно еще скажем свое слово в бою", - подчеркнул Прокопенко.

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