"Костяк сохранится": Загородний назвал регионы, которые выйдут из состава РФ

Единственная страна в Европе, которая хочет развала России, – это Великобритания. В то же время США и Китай этого не хотят.

https://glavred.info/world/kostyak-sohranitsya-zagorodniy-nazval-regiony-kotorye-vyydut-iz-sostava-rf-10489489.html Ссылка скопирована

Тарас Загородний считает, что полного распада России не будет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Полного развала России, скорее всего, не будет, но некоторые регионы РФ все же могут отделиться. Кроме того, в стране-агрессоре может начаться гражданская война. Об этом во время чата на Главреде рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, развала России не хотят США и Китай.

"Единственная страна в Европе, которая хочет развала России, – это Великобритания, потому что тогда она сможет вернуться в большую игру. Поэтому я пока сомневаюсь в том, что Россия распадется. Но в хорошую гражданскую войну в России я верю", - сказал Загородний.

По его прогнозу, от РФ отпадут Чечня и Дагестан, а также Тыва.

"Но сам костяк, скорее всего, сохранится", - считает Загородний.

Также он дал прогноз относительно окончания войны в Украине.

"Война закончится, когда случится смена власти в России, и Путин отойдет от управления государством, то есть когда российская элита погрязнет в своих разборках, и ей будет не до Украины. У нас будет время для передышки, для переформатирования собственного государства, для окончания войны и освобождения всех территорий", - отметил эксперт.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Смотрите видео чата с Тарасом Загородним на Главреде:

Развал России

Реализация сценария распада России зависит от готовности Запада дожимать вопрос ее существования и международной изоляции. Пока для Москвы полностью кислород не перекрыли, а возможности для бунта минимальны. Однако в случае дворцового переворота, который может перейти в смуту, реальные толчки сепаратизма могут проявиться в Татарстане, Дагестане, Чечне и Ингушетии. Об этом заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Известный журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселёв прокомментировал возможность распада России и выхода из нее отдельных субъектов.

"Всё, что я могу допустить, это уход в самостоятельное независимое плавание некоторых национальных окраин на Северном Кавказе: Чечни, Ингушетии, Дагестана (и то не всего)", — сказал Киселев.

Военный эксперт Роман Свитан предположил, что в России появятся 5 новых республик – Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская и Кубанская. По его мнению, здоровый сепаратизм в РФ приведет к развалу страны.

Другие новости: