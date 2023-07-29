Развал РФ: Киселев назвал, какие российские регионы могут отколоться первыми

Евгений Киселев не исключил уход в самостоятельное плавание некоторых "национальных окраин" РФ.

https://glavred.info/world/razval-rf-kiselev-nazval-kakie-rossiyskie-regiony-mogut-otkolotsya-pervymi-10489258.html Ссылка скопирована

Евгений Киселев оценил вероятность распада России / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com

Известный журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселёв прокомментировал возможность распада России и выхода из нее отдельных субъектов.

В ходе чата в Главреде он напомнил о том, что Советский Союз разваливался по национальным границам, при этом СССР распался на национальные республики, каждая из которых в дальнейшем стала суверенным независимым государством.

При этом эксперт считает, что при сохранении режима диктатора Владимира Путина в РФ вряд ли можно ожидать выхода из ее состава отдельных субъектов.

В то же время аналитик считает, что новое правительство в РФ, возможно, поймет, что нужно смириться с определёнными тенденциями ослабления власти центра над регионами и плавно повести Россию по курсу превращения её в подлинную федерацию или конфедерацию.

"Всё, что я могу допустить, это уход в самостоятельное независимое плавание некоторых национальных окраин на Северном Кавказе: Чечни, Ингушетии, Дагестана (и то не всего). В силу очень сложной демографической, лингвистической и социолингвистической ситуации в этих регионах там могут быть отдельные проявления сепаратизма, сепаратистские движения, попытка провозглашения независимости или автономии отдельными республиками, но не полный развал, не полный уход. Ослабление связей между центром и регионами возможно при правильном дальновидном руководстве. Как говорят, если не можешь движение остановить, нужно его возглавить", — добавил Киселев.

Смотрите видео - чат с Евгением Киселевым в Главреде:

Ранее Алексей Резников назвал сценарий развала России. Страну-агрессора РФ ждет развал, а многие ее бывшие регионы объявят о независимости, заявил министр обороны Алексей Резников.

Напомним, эксперт Евгений Дикий дал прогноз по поводу развала РФ и угрозы новой войны с Украиной. Лучшим сценарием после окончания войны Евгений Дикий назвал вероятность распада РФ.

Больше новостей: