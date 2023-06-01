Развал РФ и угроза новой войны с Украиной: эксперт дал тревожный прогноз

Лучшим сценарием после окончания войны Евгений Дикий назвал вероятность распада РФ.

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Евгений Дикий спрогнозировал распад РФ / ua.depositphotos.com, УНИАН

После поражения в войне с Украиной россияне должны будут пройти через покаяние и перевоспитание, иначе рано или поздно они захотят взять реванш, заявил политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"А мы будем должны все время готовиться к тому, чтобы этот реванш отбить. Причем отбить не огромными жертвами и самопожертвованием, а огромным технологическим преимуществом и боеготовностью", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

В то же время лучшим сценарием после окончания войны эксперт назвал вероятность распада РФ.

"Для нас это был бы лучший сценарий. Но Запад почему-то этого сценария боится, в представлении Байдена такой вариант развития событий является одним из катастрофических. Часть западных аналитиков, и, к сожалению, очень влиятельная часть, видит это все как страшный неуправляемый хаос, как образование десятков новых государств, во главе каждого из которых будет стоять условный Пригожин или Кадыров, и у каждого пригожина-кадырова по куску ядерного арсенала России. Для них этот сценарий выглядит совершенно апокалиптическим", — пояснил он.

Собеседник считает, что без ядерного оружия одни государства, образующиеся на месте РФ, начнут развиваться демократически, другие, наоборот, станут диктатурами.

"Нам это по цимбалам. Главное – ни одно из этих государств не будет представлять для нас реальной военной угрозы. Потому что таких государств будут десятки, и каждое из них будет намного меньше и слабее единой монолитной РФ. Кроме того, им будет не до империализма, потому что они будут разбираться между собой, искать каждое свое место в глобальном мире: кто-то попадет под западное влияние, кого-то подгребет Китай, кто-то будет самым независимым в мире, потому что от него абсолютно ничего не будет зависеть", — добавил Дикий.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Напомним, Дикий не исключил, что в ходе контрнаступления ВСУ могут просто обойти по территории РФ линию обороны, которую россияне выстроили от Сватово до Кременной.

В то же время он считает, что помешать реализации этого сценария может позиция западных союзников.

Ранее Дикий отметил, что страна-оккупант РФ еще не потеряла потенциал ракетных ударов по мирным украинским городам.

"У россиян еще есть определенный запас ракет, на этот год им его еще хватит. Но чем дальше, тем больше ракеты становятся дефицитными", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в условиях санкций резко снизились возможности оборонпрома РФ в плане производства крылатых ракет.

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