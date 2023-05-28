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Угроза ударов оккупантов: эксперт назвал вероятные сроки ракетных атак РФ

Алексей Тесля
28 мая 2023, 15:44 обновлено 28 мая, 15:56
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За месяц РФ может произвести такое количество ракет, которое требуется на один залп, говорит Евгений Дикий.
Дикий, русская армия
Евгений Дикий рассказал об опасности новых атак РФ / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com/

Страна-оккупант РФ еще не потеряла потенциал ракетных ударов по мирным украинским городам, заявил политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"У россиян еще есть определенный запас ракет, на этот год им его еще хватит. Но чем дальше, тем больше ракеты становятся дефицитными", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в условиях санкций резко снизились возможности оборонпрома РФ в плане производства крылатых ракет.

"Кинжалы" сейчас либо не производятся вообще, либо производятся в количестве одна-две единицы в месяц. С "Калибрами" и другими крылатыми ракетами дела обстоят несколько лучше, но опять-таки речь идет о десятке-двух в месяц", — отметил он.

Аналитик говорит о том, что фактически россияне за месяц способны произвести такое количество ракет, которое требуется на один залп.

"А запасов уже меньше критически приемлемого предела. Пока Россия компенсирует это иранской помощью: "мопедов" много, и Иран, похоже, готов поставлять их дальше. Ну что ж, "мопеды" будут лететь – мы их будем сбивать", — добавил Дикий.

В ночь на 28 мая в Киеве гремели взрывы - российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе.

Атака осуществлялась в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов.

В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

Напомним, Дикий не исключил, что в ходе контрнаступления ВСУ могут просто обойти по территории РФ линию обороны, которую россияне выстроили от Сватово до Кременной.

В то же время он считает, что помешать реализации этого сценария может позиция западных союзников.

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