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Регионы РФ готовятся "на выход": Резников назвал сценарий развала России

Алексей Тесля
1 мая 2023, 13:47 обновлено 1 мая, 13:59
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РФ развалится на национальные независимые субъекты, убежден министр обороны.
Украина, Россия, Резников
Алексей Резников спрогнозировал распад России / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Страну-агрессора РФ ждет развал, а многие ее бывшие регионы объявят о независимости, заявил министр обороны Алексей Резников.

Он уверен в том, что в отличие от США и ФРГ, Россия – это неестественное образование, собранное принудительно. Такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона.

"Я убежден, что они сами развалятся на национальные независимые субъекты. Западные партнеры немного переживают за это, так как им проще договариваться с кем-то одним", — сказал министр обороны Украины.

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При этом он не исключил, что вскоре мировому сообществу будет необходимо готовится воспринимать построссийское пространство в качестве отдельных субъектов.

"Мы с вами точно увидим парад суверенитетов. Партнеров волнует ядерное оружие, как найти решение, чтобы оно в итоге попало в одни руки", — добавил Резников.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война РФ против Украины станет началом распада России. РФ проигрывает в развязанной против Украины кровавой войне, подчеркнул он.

"Это не наша вина. Мы в этом принимаем опосредованное участие. Это вина россиян, когда они избрали (президентом — ред.) человека с психикой фашиста. Шаги, которые он (Путин — ред.) делал в течение 22 лет, привели к тому, что они сейчас будут самоуничтожаться. Шаги, которые будут делать в дальнейшем, будут только ухудшать их ситуацию", — уверен секретарь СНБО.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о том, что Россия не готова к применению тактического ядерного оружия.

"Ядерное оружие в любой стране мира – это средство сдерживания. Это, в принципе, не оружие, а инструмент, повторюсь, стратегического сдерживания. Могут ли они теоретически использовать ядерное оружие? Теоретически – могут, это только ускорит распад РФ и они это прекрасно знают и понимают. Они не так уж глупы все, как бы нам хотелось", — сказал руководитель украинской разведки.

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