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Крах башен Кремля: эксперт назвал 4 региона, которые могут пойти на бунт в РФ

Андрей Ганчук
9 июля 2023, 15:54 обновлено 9 июля, 16:03
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Запуск сценария распада России зависит от того, решится ли Запад дожимать страну-агрессора и усиливать ее изоляцию, считает политолог Андрей Золотарев.
Золотарев, распад России
Вспышки сепаратизма в России могут произойти только в случае дворцового переворота, который станет смутой - Золотарев / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Реализация сценария распада России зависит от готовности Запада дожимать вопрос ее существования и международной изоляции. Пока для Москвы полностью кислород не перекрыли, а возможности для бунта минимальны. Однако в случае дворцового переворота, который может перейти в смуту, реальные толчки сепаратизма могут проявиться в Татарстане, Дагестане, Чечне и Ингушетии. Об этом заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что распад России зависит от позиции Запада. Возможности бунта внутри страны минимальны, поскольку ФСБ держит контроль над ситуацией.

"Тут нужно оглянуться на позицию наших партнёров, потому что именно они могут дожимать этот вопрос, усиливая изоляцию России и закрывая для неё возможности зарабатывать на внешних рынках. Ведь полностью кислород России не перекрыли. Там минимальны возможности бунта (учитывая силовой аппарат и то, насколько плотно общественная жизнь контролируется ФСБ) и революции вследствие того, что какие-то регионы начнут бунтовать", - отметил Золотарев.

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По его словам, в такой ситуации маловероятно, что какие-либо регионы самостоятельно поднимутся против федерального центра.

"В России не вызывал протестов тот факт, что ЧВК Вагнер финансировался больше, чем некоторые регионы. Если Москва, Питер, Екатеринбург – это один уровень жизни, в городах попроще вроде Воронежа, Ростова, Краснодара – другой уровень, а есть и совсем далекая глубинка вроде Сибири и Дальнего Востока. Это совершенно разные социальные измерения. И в то, что там что-то восстанет, поднимется и отколется, я мало верю", - добавил эксперт.

Впрочем, он допустил сценарий, при котором в России произойдет смута, в результате чего Татарстан, Дагестан, Чечня и Ингушетия могут стать точками вспышки сепаратизма.

"Но если дворцовый переворот в России перерастет в смуту, тогда Кавказ будет наиболее вероятной точкой риска для целостности Российской Федерации. В Татарстане, Дагестане, Чечне и Ингушетии реально могут проявиться сепаратистские тенденции в случае, если начнут сыпаться башни Кремля", - подчеркнул Андрей Золотарев.

Распад России

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее говорил, что глава Кремля Владимир Путин уже запустил распад страны-оккупанта России. По его словам, Россия в перспективе должна стать менее влиятельной и государством с меньшей территорией.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что результаты развязанной Россией войны против Украины и внутриполитические процессы в РФ приведут к тому, что Сибирь, Кубань и Кавказ выйдут из состава российского государства. Как полагает Данилов, все произойдет демократическим путем и без внешнего влияния.

Военный эксперт Роман Свитан предположил, что в России появятся 5 новых республик – Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская и Кубанская. По его мнению, здоровый сепаратизм в РФ приведет к развалу страны.

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