Россия готовится к затяжной войне: правозащитник указал на сигналы

Российские власти готовятся воевать с Украиной еще долго, иначе Кремлю не понадобились бы поправки по ужесточению призыва на военную службу.
Как рассказал в интервью "Главред" российский правозащитник, член правления Международного общества "Мемориал" Сергей Кривенко, в настоящее время Кремль пытается усовершенствовать призывные мероприятия - призыв на срочную службу и призыв по мобилизации.
Начиная с весны 2023 года в России сильно изменили правила вручения повесток.
Кто такой Сергей Кривенко
Сергей Владимирович Кривенко - российский правозащитник.
Автор ряда статей и материалов по альтернативной гражданской службе.
С 2002 года член Правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" (запрещен в России с 2014 года, организация объявлена "иноагентом").
С 2006 года – координатор, а затем руководитель Общественной правозащитной инициативы "Гражданин и Армия".
С 2011 года – член Московской Хельсинской группы.
Одно из самых сильных ограничений - запрет выезда из России, добавил Кривенко. Раньше выезд был возможен только в конце призыва, то есть на завершающем этапе, но если призывная комиссия принимает решение о призыве на срочную службу, тогда теоретически права призывника могли ограничиться, и он не мог выехать из страны. Сейчас эти ограничения перенесли на самое начало - то есть, с момента рассылки повестки.
Также в России увеличены штрафы за неявку в военкомат, за непредоставление данных для медицинского освидетельствования.
"Ужесточены штрафы для работодателей, то есть организации, руководители организаций должны направлять все эти сведения в военкоматы – штраф чуть ли не до 500 тысяч рублей (около 200 тысяч гривен, - Главред) повысили. То есть в десятки раз по сравнению с теми, которые были. И расширен призывной возраст: он увеличен как для призыва на срочную службу до 30 лет, так и для призыва по мобилизации для солдат до 55 лет (для офицеров осталось, как раньше)", - отметил он.
Кривенко считает, что это свидетельствует о намерении российских властей продолжать войну. Однако сейчас РФ испытывает проблемы с набором живой силы, потому готовятся жесткие меры.
Например, даже за отказ от участия в войне можно получить 10 лет, если это происходит в зоне боевых действий, или 3 года - за отказ на территории РФ.
Кривенко не исключил, что слова депутата Госдумы Картапова о "большой войне" могут быть сигналом и к подготовке РФ к войне против стран НАТО.
При этом мобилизация в России юридически не завершена. В любой момент россиянам могут начать рассылать повестки по новым жестким правилам.
Но, уточнил правозащитник, есть вариант отказа от службы в российской армии на основании антивоенных убеждений и потребовать альтернативную службу.
Более того, Кривенко сомневается, что Кремль пойдет на объявление второй волны мобилизации, так как первая, по его мнению, была "очень неоднозначно воспринята обществом". Российские власти сделали в этом году ставку на вербовку по контракту. Все же риск проведения второй волны существует, и он довольно высокий, добавил Кривенко.
Смотрите интервью Сергея Кривенко "Главреду" на видео:
В РФ ужесточают призыв в армию
В июле Госдума приняла поправки, согласно которым ужесточается призыв в оккупационную армию. В частности, депутаты увеличили штрафы за нарушение правил воинского учета. Кроме того, граждан с повестками в э-регистре не будут выпускать за границу.
Отдельно региональным властям поручили создавать вооруженные формирования для борьбы с диверсантами.
В Госдуме признали, что поправки прописаны под "большую войну". "И сейчас этой большой войной уже попахивает. А мы продолжаем искать, кого защитить. Некого будет потом защищать", - высказался тогда российский депутат Андрей Картаполов.
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