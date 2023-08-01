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Россия готовится к затяжной войне: правозащитник указал на сигналы

Яна Ставская
1 августа 2023, 01:07
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Кремль закручивает гайки россиянам.
Мобилизация в РФ, российские военные
Мобилизация в России не завершена / Telegram, Радио Свобода

Российские власти готовятся воевать с Украиной еще долго, иначе Кремлю не понадобились бы поправки по ужесточению призыва на военную службу.

Как рассказал в интервью "Главред" российский правозащитник, член правления Международного общества "Мемориал" Сергей Кривенко, в настоящее время Кремль пытается усовершенствовать призывные мероприятия - призыв на срочную службу и призыв по мобилизации.

Начиная с весны 2023 года в России сильно изменили правила вручения повесток.

Кто такой Сергей Кривенко

Сергей Владимирович Кривенко - российский правозащитник.

Автор ряда статей и материалов по альтернативной гражданской службе.

С 2002 года член Правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" (запрещен в России с 2014 года, организация объявлена "иноагентом").

С 2006 года – координатор, а затем руководитель Общественной правозащитной инициативы "Гражданин и Армия".

С 2011 года – член Московской Хельсинской группы.

Одно из самых сильных ограничений - запрет выезда из России, добавил Кривенко. Раньше выезд был возможен только в конце призыва, то есть на завершающем этапе, но если призывная комиссия принимает решение о призыве на срочную службу, тогда теоретически права призывника могли ограничиться, и он не мог выехать из страны. Сейчас эти ограничения перенесли на самое начало - то есть, с момента рассылки повестки.

Также в России увеличены штрафы за неявку в военкомат, за непредоставление данных для медицинского освидетельствования.

"Ужесточены штрафы для работодателей, то есть организации, руководители организаций должны направлять все эти сведения в военкоматы – штраф чуть ли не до 500 тысяч рублей (около 200 тысяч гривен, - Главред) повысили. То есть в десятки раз по сравнению с теми, которые были. И расширен призывной возраст: он увеличен как для призыва на срочную службу до 30 лет, так и для призыва по мобилизации для солдат до 55 лет (для офицеров осталось, как раньше)", - отметил он.

Кривенко считает, что это свидетельствует о намерении российских властей продолжать войну. Однако сейчас РФ испытывает проблемы с набором живой силы, потому готовятся жесткие меры.

Например, даже за отказ от участия в войне можно получить 10 лет, если это происходит в зоне боевых действий, или 3 года - за отказ на территории РФ.

Кривенко не исключил, что слова депутата Госдумы Картапова о "большой войне" могут быть сигналом и к подготовке РФ к войне против стран НАТО.

При этом мобилизация в России юридически не завершена. В любой момент россиянам могут начать рассылать повестки по новым жестким правилам.

Но, уточнил правозащитник, есть вариант отказа от службы в российской армии на основании антивоенных убеждений и потребовать альтернативную службу.

Более того, Кривенко сомневается, что Кремль пойдет на объявление второй волны мобилизации, так как первая, по его мнению, была "очень неоднозначно воспринята обществом". Российские власти сделали в этом году ставку на вербовку по контракту. Все же риск проведения второй волны существует, и он довольно высокий, добавил Кривенко.

Смотрите интервью Сергея Кривенко "Главреду" на видео:

В РФ ужесточают призыв в армию

В июле Госдума приняла поправки, согласно которым ужесточается призыв в оккупационную армию. В частности, депутаты увеличили штрафы за нарушение правил воинского учета. Кроме того, граждан с повестками в э-регистре не будут выпускать за границу.

Отдельно региональным властям поручили создавать вооруженные формирования для борьбы с диверсантами.

В Госдуме признали, что поправки прописаны под "большую войну". "И сейчас этой большой войной уже попахивает. А мы продолжаем искать, кого защитить. Некого будет потом защищать", - высказался тогда российский депутат Андрей Картаполов.

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