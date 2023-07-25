Срочников в оккупанты: в РФ ужесточают призыв в армию

Теперь россиянам с повесткой, высящей в реестре, выбраться из РФ не получится.

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Срочников РФ будут уже официально "сворачивать" на контракт / ua.depositphotos.com, Telegram

Госдума РФ повысила призывной возраст для военнообязанных россиян с 18 до 30 лет с января 2024 года. В то же время срочникам разрешили заключать контракты о военной службе в период мобилизации.

Как пишет пропагандистский "ТАСС", под призыв в 2024 году подпадают граждане, которым сегодня уже исполнилось 28 лет.

Кроме того, в России увеличены штрафы за нарушение правил военного учета (например, за неявку в военкомат) с 3 тысяч до 30 тысяч рублей.

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А вот россиян с размещенными в реестре повестками за границу выпускать не будут.

Депутаты Госдумы также уполномочили губернаторов создавать унитарные вооруженные стрелковым оружием группировки для помощи силовикам, например, для борьбы "с диверсантами".

Мобилизация в России - что еще задумали у Путина

В принятых 25 июля поправках Госдумы, кроме того, описаны штрафы для юрлиц за "несодействие призыву" - до 50 тысяч рублей.

Общеобразовательные и медицинские учреждения депутаты обязали предоставлять личные данные граждан для ведения воинского учета.

Как власти объясняют ужесточение санкций по призыву в росармию

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов признал, что поправки, вызвавшие дебаты даже в самом парламенте РФ, написаны "под большую войну".

"Вы будете голосовать за сохранение комфортной жизни уклонистов. Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает. А мы продолжаем искать, кого защитить. Некого будет потом защищать", - высказался Картаполов.

Вместе с тем, в Госдуме нашлись и противники поправок. Некоторые депутаты страны-агрессора настаивали на освобождении от призыва военнообязанных, имеющих на иждивении ребенка-инвалида и отцов с тремя несовершеннолетними детьми.

Путин объявил частичную мобилизацию - как это повлияло на войну

Еще в сентябре 2022 российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию россиян на войну против Украины. А его "повар" Евгений Пригожин привлек к силам ЧВК "Вагнер" российских зэков. С тех пор у страны-агрессоры было больше возможностей вести "мясные штурмы", но безуспешно.

Именно благодаря большому количеству живой силы россияне могли непрерывно штурмовать десяток месяцев Бахмут и одновременно наступать по другим направлениям на востоке.

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