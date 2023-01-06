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Путин хочет мобилизовать еще полмиллиона россиян для нового наступления: в ГУР раскрыли план Кремля

6 января 2023, 23:35
По ожиданиям Украины, последняя волна мобилизации в России будет объявлена 15 января, после зимних праздников.
Путин хочет мобилизовать еще полмиллиона россиян для нового наступления: в ГУР раскрыли план Кремля
Путин хочет мобилизовать еще полмиллиона россиян / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин не собирается прекращать кровопролитную войну против Украины. Об этом свидетельствует то, что Россия собирается мобилизовать еще 500 тысяч военнообязанных в январе в дополнение к 300 тысячам, которые были призваны в октябре.

Как отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, России понадобится примерно два месяца, чтобы сформировать военные формирования, и любой успех России на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо оснащены и обучены россияне.

По его словам, многое также будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые готовит Украина.

"Если Россия на этот раз проиграет, тогда Путин потерпит крах", - сказал Скибицкий.

Представитель ГУР подчеркнул, что по ожиданиям Украины, последняя волна мобилизации в России будет объявлена 15 января, после зимних праздников.

"Мы ожидаем, что они будут вести наступление в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожской, но будут обороняться в Херсонской области и в Крыму. Это количество людей, которые им понадобятся для такой задачи", - резюмировал представитель украинской разведки.

Россияне готовят повторное наступление на Киев

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на поражения и огромное количество военных проблем, российские оккупационные войска надеются вернуться к наступательным операциям.

Как отметил Кулеба, за время полномасштабного вторжения российская армия еще не полностью истощена. Именно поэтому захватчики могут возобновить большое наступление против Украины.

Глава МИД подчеркнул, что украинские власти делают все возможное, чтобы не допустить этого. Он также выразил убеждение, что Украина добьется успеха и россияне не смогут продвинуться вглубь нашей страны.

Об угрозе повторного наступления со стороны РФ говорил также советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Я думаю, что они к февралю готовят достаточное количество подготовленных подразделений, укомплектованных до 100 процентов. Они готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам. Получится ли у них это - неизвестно. Но планы именно такие", - сказал Арестович.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские оккупационные войска готовят около 200 тысяч новых солдат, которые снова будут штурмовать Киев.

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