"Он этого не понимает": экс-депутат Госдумы РФ объяснил, когда наступит коллапс режима Путина

Владимир Путин потеряет всякие возможности для контроля своего окружения и страны, уверен Геннадий Гудков.

Геннадий Гудков, Владимир Путин / скриншот YouTube

Если Владимиру Путину не удастся совершить никаких прорывов в ближайшее время, то его позиции будут постепенно ослабляться.

В интервью Главреду российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков отметил, что по мере количества и качества успехов Вооруженных Сил Украины, режим будет слабеть, начнутся внутренние процессы – раздрай, раскол, грызня кланов.

"Боюсь, что быстро он не рухнет, но полное военное поражение для Путина будет означать как минимум откат к границам 23 февраля или еще дальше. Для него это будет означать старт коллапса его режима, и тогда он потеряет всякие возможности для контроля своего окружения и страны", - отметил Гудков.

Кто такой Геннадий Гудков Геннадий Владимирович Гудков — российский предприниматель, политик, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке. Председатель Центрального комитета Народной партии Российской Федерации (2004–2007), депутат Государственной Думы Российской Федерации третьего, четвертого, пятого и шестого созывов (2001–2012), заместитель председателя комитета ГД по безопасности, пишет Википедия.

По его словам, Путин в этом вопросе далек от реальности.

"Он этого не понимает. Он считает, что все идет более-менее (по крайней мере, он это озвучивает на людях). Путин считает, что ему удастся затянуть войну на бесконечно долгое время и, как считают в РФ, у него есть последний аргумент в виде ядерного оружия. Поэтому в этой ситуации Путин рассуждает несколько иначе – он понимает, что не имеет права подвергать риску свою жизнь и власть (он не разделяет одно и другое) в случае военного поражения, но он считает, что сумеет его избежать. Это – его представление нынешней ситуации", - подытожил эксперт.

Напомним, директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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