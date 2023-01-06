"Гаага аплодирует и начинает готовить камеру": Гиркин заявил, что Путин сделал шаг к капитуляции

Российского диктатора Владимира Путина также могут ликвидировать, не исключил Игорь Гиркин.

Игорь Гиркин, Владимир Путин / УНИАН, скриншот YouTube

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что Владимир Путин сделал уже не первый шаг к капитуляции РФ в войне против Украины.

Так боевик прокомментировал объявление "рождественского перемирия" российским диктатором.

По его словам, Путина уже ждет Гаага.

"Владимир Владимирович сделал настолько смелый и решительный шаг к поражению и капитуляции в текущей войне, каких еще не было за минувшие 10,5 месяцев т.н. "СВО". Гаага аплодирует и начинает готовить камеру. (Если, конечно, вопрос не будет превентивно решен путем несанкционированного ввода черенка лопаты в задний проход, как было с Каддафи)", - сообщил Гиркин.

"Рождественское перемирие"

5 января президент страны-агрессора Владимир Путин потребовал от министра обороны РФ Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня. Как сообщается на сайте Кремля, Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

В этот же день российские захватчики убили в городе Берислав Херсонской области целую семью – они во время атаки с воздуха попали в их дом. Погибли родители и их 12-летний сын.

Напомним, патриарх Кирилл, который ранее призвал убивать украинцев, призвал установить "рождественское перемирие" с 6 по 7 января. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.

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