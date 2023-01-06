Путь будет непростым: Гудков рассказал, что будет с Украиной после войны

Война в Украине не сможет закончиться, если Путин будет оставаться в Кремле.

Украина станет современным европейским государством / Коллаж фото УНИАН, Википедия

В Украине война не закончится как минимум до тех пор, пока в российской власти будет оставаться диктатор Владимир Путин. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков.

"Для Украины закончится военный этап этого противостояния, но войне не закончится, если Путин останется в Кремле. Потому что мир может превратиться в перемирие. Это надо понимать и каждому украинцу, не только россиянам внутри и за пределами РФ", - сказал Гудков.

Он убежден, что после окончания войны и возвращения всех территорий Украина станет членом Евросоюза и войдет в блок НАТО. Эти территории начнут активно развиваться.

"Поскольку российских заблокированных активов достаточно много - они, в случае подписания мирного договора, пойдут на восстановление Украины. В Украину пойдут огромные инвестиции по другим программам и она начнет становиться современным европейским государством ускоренными темпами", - добавил Гудков.

Оппозиционер не исключает, что этот путь будет непростым для Украины, но он даст результат.

Украина подала заявку в НАТО

Президент Владимир Зеленский 30 сентября после того, как глава страны-агрессора РФ Владимир Путин решил подписать бумажки об аннексии украинских территорий, заявил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. По мнению украинского гаранта, Киев уже прошел свой путь, чтобы присоединиться в Альянсу. Украину де-факто союзник блока.

Президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии выступили в поддержку вступления Украины в НАТО.

Они призвали Альянс усилить военную помощь Киеву и потребовали от России забрать свои войска с украинских территорий.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Вашингтон поддерживает планы по вступлению Украины в НАТО. Дверь для Киева в Альянс открыты. Но решение должны одобрить все 30 стран блока.

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