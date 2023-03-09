Устраивают мясные штурмы: российские оккупанты устроили скандал и отказались идти в атаку

Колоссальные потери во время так называемых "мясных штурмов" российской армии приводят к тому, что многие отказываются идти воевать.

Россия / ua.depositphotos.com, УНИАН

Мобилизованные российские оккупанты в Калининградской области России, отказываются идти в атаку. Они заявили своему командованию, что лучше предпочитают тюрьму, пытки и изнасилование.

Видео разговора российских мобилизированных с командованием было обнародовано в соцсетях.

"Никто туда не пойдет, лучше пускай сажают. Можете сажать. Сколько там? Пять, семь, 10 лет? Да все равно (ред.)! Будете пытать. Мы, такие злые после гибели наших товарищей. Мы пешком дойдем, на такси уедем. Воюйте сами!.. За кого умирать? За что? Идти штурмовать мы отказываемся", - подчеркнули оккупанты.

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Мобилизированные отмечают, что колоссальные потери во время так называемых "мясных штурмов" российской армии приводят к тому, что многие отказываются идти воевать.

"Вы хотите здесь суицидов? Вы видели здесь лужу крови? Человек не пошел на штурм, нажал на спусковой крючок, потому что понимал, куда идет. Вы понимаете, что мы погибнем все там? В первом, втором бою. Вы за неделю положите роту всю. Мы должны были быть в теробороне!", - заявили российские военные.

Бунты в рядах оккупантов

Ранее сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили разведывательную роту 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

"Украинские подразделения "радостно" встретили оккупантов и превратили в настоящий ад их временное пребывание на нашей земле. В течение нескольких дней российские оккупационные силы понесли очень тяжелые потери", — сообщили в Генштабе.

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

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