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Оккупанты убили ракетой в Херсоне трех человек: попали в остановку и магазин

9 марта 2023, 13:20
Погибли два человека, которые ждали общественный транспорт на остановке, и работница магазина, в который попали обломки.
Обстрел Херсона 9 марта
Оккупанты убили ракетой в Херсоне трех человек/ Telegram Андрей Ермак

Российские захватчики в четверг, 9 марта, обстреляли Херсон. В результате погибли три человека, еще по меньшей мере двое получили ранения.

Об обстреле сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отмечает, что оккупанты попали, в частности, в остановку, где люди ждали общественный транспорт.

"Российские террористы утром обстреляли Херсон. Попали, в том числе, в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли 3 человека", – написал Ермак.

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В Херсонской ОВА сообщили, что вражеский снаряд отобрал жизни двух человек на остановке и еще одной женщины – в магазине. Известно, что это была сотрудница заведения.

"На месте пожарища несколько минут назад была остановка общественного транспорта... Российский снаряд отобрал жизни двух человек, стоявших на остановке. Обломки боеприпаса попали и в магазин – в помещении погибла женщина", – говорится в сообщении.

Также Офис генпрокурора сообщил о по меньшей мере двух раненых в результате утреннего обстрела Херсона.

Обстрел Херсона
Обстрел Херсона оккупантам / Telegram Андрей Ермак
Обстрел Херсона
Обстрел Херсона оккупантами/ Telegram Андрей Ермак

Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% были без отопления.

В результате ракетной атаки уже известно о шестерых погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.

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