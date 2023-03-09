Оккупанты убили ракетой в Херсоне трех человек: попали в остановку и магазин

Российские захватчики в четверг, 9 марта, обстреляли Херсон. В результате погибли три человека, еще по меньшей мере двое получили ранения.
Об обстреле сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отмечает, что оккупанты попали, в частности, в остановку, где люди ждали общественный транспорт.
"Российские террористы утром обстреляли Херсон. Попали, в том числе, в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли 3 человека", – написал Ермак.
В Херсонской ОВА сообщили, что вражеский снаряд отобрал жизни двух человек на остановке и еще одной женщины – в магазине. Известно, что это была сотрудница заведения.
"На месте пожарища несколько минут назад была остановка общественного транспорта... Российский снаряд отобрал жизни двух человек, стоявших на остановке. Обломки боеприпаса попали и в магазин – в помещении погибла женщина", – говорится в сообщении.
Также Офис генпрокурора сообщил о по меньшей мере двух раненых в результате утреннего обстрела Херсона.
Массированная ракетная атака по Украине 9 марта
Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".
В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% были без отопления.
В результате ракетной атаки уже известно о шестерых погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.
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