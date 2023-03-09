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Польша согласна на совместную передачу МиГ-29 Украине – министр обороны Словакии

9 марта 2023, 12:52
Он заявил, что пора принимать решение, ведь в Украине гибнут люди, а самолеты могут помочь.
МиГ-29, Ярослав Надь
Польша согласна на совместную передачу МиГ-29 Украине/ Википедия, Facebook Джаро Наď-minister obrany SR

Польша согласилась на совместную передачу многоцелевых советских истребителей четвертого поколения МиГ-29 Украине. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Он отметил, что настало время словацкому правительству принять решение по этому вопросу, чтобы помочь украинцам. Публикация с таким заявлением появилась на странице чиновника в Facebook.

"Подтверждаю, что Польша официально согласилась вместе отправлять МиГ-29. На встрече министров обороны стран-членов ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится с совместным прогрессом Словакии и Польши в передаче Украине лишних МиГ-29 обеих стран", – написал министр обороны Словакии.

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Кроме этого, Надь отметил, что президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN подтвердил готовность своего государства к движению вперед в этом вопросе.

Словацкий министр обороны подчеркнул, что пришло время принять решение.

"В Украине гибнут люди, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно" – заявил он.

Истребители МиГ-29 – что о них известно

МиГ-29 – это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Такие самолеты были основными многоцелевыми истребителями стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов XX в. Сейчас находится на вооружении многих стран мира, в том числе и Украины.

Когда Украина может получить западные истребители

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что передовые истребители Typhoon Украина может получить только после окончания войны с агрессором Россией. Однако если Великобритания в свое время примет политическое решение о поставках боевой авиации Киеву, никаких проволочек не будет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужны истребители для того, чтобы закончить войну и оттеснить Россию за ее восточные границы. При этом западные самолеты не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории РФ.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что Украина может отвоевать свои территории, которые оккупировала страна-агрессор Россия, если у Киева будут истребители для уничтожения артиллерийских позиций РФ и центров управления и контроля. Он призвал "растопить лед" и предоставить Украине истребители.

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