Польша согласна на совместную передачу МиГ-29 Украине – министр обороны Словакии

Польша согласилась на совместную передачу многоцелевых советских истребителей четвертого поколения МиГ-29 Украине. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
Он отметил, что настало время словацкому правительству принять решение по этому вопросу, чтобы помочь украинцам. Публикация с таким заявлением появилась на странице чиновника в Facebook.
"Подтверждаю, что Польша официально согласилась вместе отправлять МиГ-29. На встрече министров обороны стран-членов ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится с совместным прогрессом Словакии и Польши в передаче Украине лишних МиГ-29 обеих стран", – написал министр обороны Словакии.
Кроме этого, Надь отметил, что президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN подтвердил готовность своего государства к движению вперед в этом вопросе.
Словацкий министр обороны подчеркнул, что пришло время принять решение.
"В Украине гибнут люди, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно" – заявил он.
Истребители МиГ-29 – что о них известно
МиГ-29 – это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Такие самолеты были основными многоцелевыми истребителями стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов XX в. Сейчас находится на вооружении многих стран мира, в том числе и Украины.
Когда Украина может получить западные истребители
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что передовые истребители Typhoon Украина может получить только после окончания войны с агрессором Россией. Однако если Великобритания в свое время примет политическое решение о поставках боевой авиации Киеву, никаких проволочек не будет.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужны истребители для того, чтобы закончить войну и оттеснить Россию за ее восточные границы. При этом западные самолеты не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории РФ.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что Украина может отвоевать свои территории, которые оккупировала страна-агрессор Россия, если у Киева будут истребители для уничтожения артиллерийских позиций РФ и центров управления и контроля. Он призвал "растопить лед" и предоставить Украине истребители.
Вас также может заинтересовать:
- "Нас возбудил взрыв, мы аж подскочили": очевидцы описали первые минуты после ракетной атаки на Киев
- "Букет из ракет и дронов": Игнат рассказал о новой тактике обстрела оккупантов
- "Мало, мочите их...": в РФ цинично радуются ракетной атаке по Украине и просят "бить больше"