Джонсон призвал "растопить лёд" и предоставить Украине истребители - Sky News

Экс-премьер Великобритании призвал правительство поставить Украине британские военные самолеты Typhoon.

Борис Джонсон призвал предоставить Украине самолеты Typhoon / Фото: УНИАН, Википедия

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что Украина может отвоевать свои территории, которые оккупировала страна-агрессор Россия, если у Киева будут истребители для уничтожения артиллерийских позиций РФ и центров управления и контроля.

Издание Sky News отмечает, что среди западных лидеров есть опасения, что Украина может использовать западные истребители для нанесения ударов по целям на территории России.

Джонсон же уверен, что украинцы будут использовать их только для защиты своей страны, и призвал правительство поставить Украине британские военные самолеты Typhoon.

видео дня

"Украинцы хотят F-16. Так получилось, что у нас нет F-16, но у нас есть "Тайфуны". С обучением людей использованию этих машин — мы можем это сделать", - заявил британский политик в интервью Sky News.

Джонсон добавил, что военную помощь Украине нужно оказывать в срочном порядке.

"Мы должны дать украинцам то, что им нужно, чтобы добиться успеха в этом году и убедиться, что 2023 год станет годом их победы", - отметил экс-премьер Британии.

Истребитель Typhoon - что о нем известно Еврофайтер Тайфун (Eurofighter Typhoon) — многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан и выпускается международной компанией Eurofighter GmbH, сообщает Википедия.

Разработка самолета началась в 1983 году в рамках международной программы Future European Fighter Aircraft.

27 марта 1994-го совершил полет первый прототип истребителя DA-1. Typhoon принят на вооружение военно-воздушных сил Великобритании, Германии, Италии, Испании, Австрии и Саудовской Аравии. В 2017 году начались поставки истребителей в Оман. "Тайфун" первоначально создавался как истребитель завоевания преимущества в воздухе, но в ходе разработки и эксплуатации он получил возможность наносить удары по наземным целям, превратившись в многоцелевой боевой самолет.

Самолеты для Украины

Великобритания может стать первым государством, которое даст Украине самолеты, чем разблокирует предоставление боевой авиации. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужны истребители для того, чтобы закончить войну и оттеснить Россию за ее восточные границы. При этом западные самолеты не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории РФ.

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев. По его словам, на данный момент вопрос о поставках истребителей не стоит в центре внимания.

Однако после этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина работает над получением западных боевых самолетов, которые необходимы для освобождения и защиты территорий. Вопрос передачи авиации уже "можно считать решенным".

Другие новости: