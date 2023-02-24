УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Джонсон призвал "растопить лёд" и предоставить Украине истребители - Sky News

24 февраля 2023, 10:38
Экс-премьер Великобритании призвал правительство поставить Украине британские военные самолеты Typhoon.
Борис Джонсон, самолеты Typhoon
Борис Джонсон призвал предоставить Украине самолеты Typhoon / Фото: УНИАН, Википедия

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что Украина может отвоевать свои территории, которые оккупировала страна-агрессор Россия, если у Киева будут истребители для уничтожения артиллерийских позиций РФ и центров управления и контроля.

Издание Sky News отмечает, что среди западных лидеров есть опасения, что Украина может использовать западные истребители для нанесения ударов по целям на территории России.

Джонсон же уверен, что украинцы будут использовать их только для защиты своей страны, и призвал правительство поставить Украине британские военные самолеты Typhoon.

видео дня

"Украинцы хотят F-16. Так получилось, что у нас нет F-16, но у нас есть "Тайфуны". С обучением людей использованию этих машин — мы можем это сделать", - заявил британский политик в интервью Sky News.

Джонсон добавил, что военную помощь Украине нужно оказывать в срочном порядке.

"Мы должны дать украинцам то, что им нужно, чтобы добиться успеха в этом году и убедиться, что 2023 год станет годом их победы", - отметил экс-премьер Британии.

Истребитель Typhoon - что о нем известно

Еврофайтер Тайфун (Eurofighter Typhoon) — многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан и выпускается международной компанией Eurofighter GmbH, сообщает Википедия.
Разработка самолета началась в 1983 году в рамках международной программы Future European Fighter Aircraft.
27 марта 1994-го совершил полет первый прототип истребителя DA-1.

Typhoon принят на вооружение военно-воздушных сил Великобритании, Германии, Италии, Испании, Австрии и Саудовской Аравии. В 2017 году начались поставки истребителей в Оман.

"Тайфун" первоначально создавался как истребитель завоевания преимущества в воздухе, но в ходе разработки и эксплуатации он получил возможность наносить удары по наземным целям, превратившись в многоцелевой боевой самолет.

Самолеты для Украины

Великобритания может стать первым государством, которое даст Украине самолеты, чем разблокирует предоставление боевой авиации. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужны истребители для того, чтобы закончить войну и оттеснить Россию за ее восточные границы. При этом западные самолеты не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории РФ.

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев. По его словам, на данный момент вопрос о поставках истребителей не стоит в центре внимания.

Однако после этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина работает над получением западных боевых самолетов, которые необходимы для освобождения и защиты территорий. Вопрос передачи авиации уже "можно считать решенным".

Другие новости:

война в Украине Борис Джонсон военная помощь военный самолет поставки оружия война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:38

Джонсон призвал "растопить лёд" и предоставить Украине истребители - Sky News

10:30

Гороскоп на сегодня 24 февраля 2023: Овнам – волонтерство, Львам – творчество

10:27

У Байдена объяснили, почему Украина быстро не получит истребители F-16

10:14

Кошка сама пришла в дом: что это значит и почему категорически запрещено прогонять мурлыку

10:06

Тука спрогнозировал, сможет ли остаться в живых Кадыров после краха путинской системы

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:00

Мирный план Китая: и тут Путин получил пощечинумнение

09:45

"Война – выбор Путина": Белый дом ответил на "мирный план" Китая

09:39

Даже Иран не позволяет себе такой слабой игры, как Китаймнение

08:50

Какие болезни органов делают человека непригодным к службе в армии: объяснениеВидео

Реклама
08:44

Угроза российского ядерного удара: эксперт спрогнозировал жесткий ответ СШАВидео

08:16

"Это будет год нашей с вами победы": Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения РФВидео

08:15

Решение в Кремле по Молдове окончательно принятомнение

07:53

На Донбассе спортсмен и боец ВСУ погиб в бою с танком, спасая раненых побратимовВидео

07:38

В день годовщины вторжения РФ США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд – CNNВидео

06:51

Китай представил "мирный план" по поводу войны России в Украине: о чем в нем идет речь

06:15

Си Цзиньпин себя не на помойке нашел, чтобы выступать посмешищеммнение

05:30

Гороскоп на март 2023 года для Скорпионов: проблемы решатся, а хобби начнет приносить доходВидео

04:15

Как стирать одеяло в стиральной машине: 6 главных правил, чтобы не испортить вещь

03:30

Как быть счастливым прямо сейчас: методы, которые вернут вас к жизни в любой моментВидео

03:03

"Медицина тут бессильна": Волочкова со стразами во лбу засветила нового женихаВидео

Реклама
02:30

Военный эксперт пояснил, как и почему ВСУ помогут истребители МиГ-29 и F-16 с ЗападаВидео

02:00

Выход на границы 1991 года и договор с Россией: генерал назвал сценарий завершения войныВидео

01:48

"Мир понимает, на чьей стороне правда": Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по мируВидео

01:30

Олимпийская чемпионка Элина Свитолина снялась в смокинге на голое тело

00:51

Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делатьВидео

00:43

"Очень тяжело. Но делаем все, чтобы выстоять": Зеленский провел срочное заседание СтавкиВидео

23 февраля, четверг
23:34

Объявит 24 февраля: Байден подготовил "сюрприз" ПутинуВидео

23:25

Расстояние не имеет значение: ВСУ могут уничтожать врага в глубоком тылу - Данилов

23:21

"Будут переть со всех сторон": генерал ВСУ сказал, что РФ может снова пойти в масштабное наступлениеВидео

22:26

Решение для остановки войны нужно искать на мировом уровне – ЗеленскийВидео

22:03

Цель не изменилась: Путин хочет захватить Киев - ЗеленскийВидео

21:49

Предоставление танков Abrams Украине может растянуться на год: в США сказали, что ускорит поставкиВидео

21:43

"Вся вульгарная и толстая": Ларису Долину публично унизил бывший мужВидео

21:39

Монику Беллуччи и Тима Бертона застукали за горячими поцелуями посреди улицыВидео

21:12

"Мне повезет": Джонсон планирует стать новым генсеком НАТОВидео

20:42

"Земля под ногами россиян будет пылать": Кулеба анонсировал новые решения к годовщине войныВидео

20:39

Подоляк разнес Путина из-за Донбасса и заявил о возможности быстро освободить КрымВидео

20:37

Самый дорогой за времена президентства Байдена: Путин пытался подкупить президента США подаркомВидео

20:00

Владимир Носов рассказал, как криптобиржа WhiteBITпомогает Украине во время войны актуально

19:58

Ольгу Сумскую "заплевали" за грустное фото первых дней полномасштабной войны в Украине

Реклама
19:53

Favbet Foundation помог приобрести медицинское оборудование для спасения раненых

19:48

Как отделить желток от белка: 4 невероятно простых способаВидео

19:31

В США допустили передачу Украине новейших истребителейВидео

19:23

"Мариуполь уже не является для нас недостижимым": в ВСУ заинтриговали заявлением о взрывах в городеВидео

19:20

Пока идет война – он живетмнение

19:12

Разрыдалась перед россиянами: опухшая российская певица выступила с признаниемВидео

19:09

"Хотят, чтобы их экс были несчастливы": Горняк ярко отреагировала на женитьбу Остапчука

18:47

Какой маникюр молодит руки после 50 лет: 4 ярких варианта, которые творят чудесаФото

18:36

Выращиваем сочный и ароматный укроп на подоконнике: секреты получения мощных побегов

18:34

Женские имена с плохой судьбой: они будут знать, что такое беды и ненастьяВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять