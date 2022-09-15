Путин решил объявить в РФ частичную мобилизацию: СМИ назвали дату

Решение Владимира Путина вызвало несогласие со стороны руководства ФСБ и Совбеза РФ.
Президент РФ Владимир Путин решил объявить в России частичную мобилизацию в отдельных регионах России.
Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, публикующий инсайды из Кремля.
Уточняется, что о своем решении хозяин Кремля объявил в ходе совещания в узком кругу силовиков.
Источник узнал о том, что в ближайший понедельник, 19 сентября, Путин официально собирается объявить частичную мобилизацию и военное положение в семи субъектах (Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Калининградской областях и в Крыму).
В то же время подчеркивается, что такое решение Путина вызвало несогласие со стороны руководства ФСБ и Совбеза РФ.
"Бортников (директор ФСБ, - ред.) высказался категорически против увеличения количества войск ЧВК, высказав уверенность в том, что стабилизировать ситуацию в стране в случае волнений с участием сил ЧВК, если таковые возникнут, что более чем вероятно, будет практически невозможно. И в этом вопросе Бортникова поддержал Патрушев". – добавляет издание.
Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что Путин не рискнет объявить общую мобилизацию, поскольку опасается социального взрыва.
Он рассказал о том, что Путин не может объявить мобилизацию на территории РФ из-за рисков всплеска недовольства в обществе.
На временно оккупированных территориях Луганской области россияне и боевики "ЛНР" дают местным жителям по 60 тысяч рублей за те, что те "сливают" информацию о местонахождении мужчин для принудительной мобилизации.
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