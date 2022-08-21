Берут по 60 тысяч: Гайдай рассказал, как в "ЛНР" люди "сливают" тех, кто уклоняется от "мобилизации"

Гайдай рассказал, как в "ЛНР" люди "сливают" тех, кто уклоняется от "мобилизации" / Facebook С.Гайдая и Радио Спутник

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне и боевики "ЛНР" дают местным жителям по 60 тысяч рублей за те, что те "сливают" информацию о местонахождении мужчин. Об этом сообщил луганский губернатор Сергей Гайдай.

По данным чиновника, вознаграждение за"слив" предлагают в небольших городах Луганщины. Там мужчин почти не осталось, а выполнение плана по принудительной мобилизации оккупанты, естественно, не отменяли.

"Родственники и соседи демонстрируют там настоящую "человечность" – берут деньги, не колеблясь. Логика проста – не моего мужа забрали на смерть, уже неплохо. А еще и денег дали. На новенькую "ладу", правда, не хватит, но ведь здесь и не Россия", ‒ сообщил Гайдай.

При этом, говорит чиновник, россияне по-прежнему не горят желанием идти в открытый бой. И именно поэтому продолжают собирать на временно оккупированных районах Луганщины мужчин, которых потом будут использовать как пушечное мясо.

"Они сосредоточили все усилия на Бахмутском направлении, но уже почти два месяца не имеют серьезных побед и продвижений на фронте – ВСУ держат оборону, а поддержка международных партнеров позволяет делать сюрпризы в тылу", ‒ отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что раненым боевкам-"ЛНРовцам" русские придумывают болезни, чтобы не выплачивать компенсации. Самые популярные диагнозы - остеохондроз и язва.

"На оккупированных РФ территориях украинского Донбасса, мужчин призывного возраста хватают прямо на улицах и тащат в военкоматы, чтоб использовать их как пушечное мясо при будущих возможных боевых действиях. Некоторые, ходят по улице переодевшись в женское платье. Это не шутка и не преувеличение - это реальность!", - до того писал в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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