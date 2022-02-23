Ловят на улице, вывозят в поле и держат без еды: как проходит мобилизация в "ЛНР" и "ДНР"

Мужчины переодеваются в женщин / "24 канал"

На оккупированных Россией территориях Донбасса мужчины прячутся от оккупантов из-за всеобщей мобилизации. Жители так называемых "ЛДНР" не хотят воевать и переодеваются в женщин, потому что их хватают прямо посреди улицы.

"На оккупированных РФ территориях украинского Донбасса, мужчин призывного возраста хватают прямо на улицах и тащат в военкоматы, чтоб использовать их как пушечное мясо при будущих возможных боевых действиях. Некоторые, ходят по улице переодевшись в женское платье. Это не шутка и не преувеличение - это реальность!", - написал в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Кроме того, собеседники УП в Донецке и Луганске сообщили, что боевики на неподконтрольной территории Донецкой области объявили мобилизацию мужчин, вывезли их в поле и держат без еды и информацию о дальнейших действиях.

Отмечается, что выбирают людей с опытом участия в боевых действиях. А на сборы дают всего несколько часов. Некоторых мобилизованных фактически вывезли в поле и дали сухпаек на несколько суток.

"Но еда быстро закончилась и сейчас эти люди просто стоят в поле и ждут неизвестно чего. Никаких приказов никто не дает, а еще начались дожди".

Реклама

Также жительница Луганска рассказала, что в городе на улицах почти нет мужчин.

"Кто-то уже мобилизован, а кто-то прячется от призыва у родственников в селах поблизости. Поскольку были случаи, когда забирали людей прямо с улицы", - сказала женщина.

Мужчин до 55 лет не выпускают на границе в Ростовскую область, эвакуироваться в Россию могут только женщины и дети.

Как известно, мобилизация в ОРДЛО была объявлена 19 февраля. Главарь подконтрольных Кремлю террористов "ДНР" Денис Пушилин, а вслед за ним и главарь российских наемников "ЛНР" Леонид Пасечник подписали соответствующие "указы", в которых говорилось о прибытии в "военные комиссариаты" всем мужчинам оккупированных РФ территорий якобы из-за "непосредственной угрозы агрессии" со стороны Вооруженных сил Украины.

Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вместе с Пушилиным и Пасечником он подписал договора о дружбе с "республиками".

В тот же вечер Россия ввела войска на захваченный Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к нации сделал заявление о том, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. Официальный Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.

Государственная Дума РФ уже 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" РФ с "ЛДНР".

Позже данные "соглашения" одобрили в Совфеде. После подписания Путиным законов о ратификации Россия официально признала "суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Читайте также: