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Если Путин объявит мобилизацию в России, он признает поражение своих войск в Украине – Жданов

13 сентября 2022, 17:16

Контрактники в России массово отказываться воевать в Украине после того, как ВСУ сокрушили оборону оккупантов в Харьковской области, сказал Олег Жданов.

Путин войска РФ
В России произойдут непредсказуемые события, если Путин прикажет россиянам идти в военкоматы - Жданов / Коллаж УНИАН, Reuters

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин не рискнет объявить общую мобилизацию, поскольку опасается социального взрыва. Москва испытывает нехватку кадров на войне против Украины, однако российские контрактники массово отказываются от участия в боевых действиях после поражения оккупантов в Харьковской области. В такой ситуации Путин дал команду олигархам формировать частные военные компании. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

В интервью ТСН он рассказал о том, что Путин не может объявить мобилизацию на территории РФ из-за рисков всплеска недовольства в обществе.

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"Взгляните, что творилось в российских пабликах. Они рвали на куски сначала военных, генералитет. Один из российских блогеров даже написал, что стоило бы расстреливать, как во время Первой мировой войны, в нижнем белье, чтобы одежду не испортить. Затем пропагандисты федеральных каналов начали защищать генералитет. Мол, не стреляйте в пианиста — он играет, как умеет. Генералы воевали, как могли. Они выполняли приказ. А кто его отдал? Главнокомандующий. А кто главнокомандующий? Путин. Если теперь Путин скажет, что всем — в военкоматы, потому что армия не может, так я даже не представляю, что там будет", - отметил Жданов.

По его словам, в России уже вынуждены приостановить отправку в Украину своих резервов. Контрактники массово отказываются воевать после того, как ВСУ практически выбили российских оккупантов из Харьковской области.

Также эксперт добавил, что есть сведения, согласно которым Путин дал команду олигархам формировать частные военные компании.

"Никто не хочет умирать. За что умирать? За идеи Путина? За Советский Союз? Там половина контрактников не помнят, что такое Союз — либо были детьми, либо еще не родились. Поэтому есть информация, что Путин приказал олигархам формировать частные военные компании", - подчеркнул Олег Жданов.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 12 сентября заявил, что силы обороны Украины на некоторых участках фронта вышли на государственную границу с РФ. Операция продолжается. Враг убегает вглубь фронта или на территорию российского государства.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что контрнаступательная операция ВСУ на Харьковщине проходит даже лучше, чем ожидалось. По его словам, действия украинских военных показывают – Россию можно побеждать на поле боя. Однако праздновать победу пока рано, ведь враг может провести контратаку.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что ВСУ на Харьковщине освободили более 300 населенных пунктов. Контрнаступление продолжается и будет длиться до тех пор, пока все районы региона не будут освобождения от российской оккупации.

Смотрите видео ТСН - как встречают бойцов ВСУ на освобожденных территориях Харьковщины

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Владимир Путин войска России мобилизация в армию Олег Жданов война России и Украины
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