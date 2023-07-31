Защищал страну ради маленького сына: под Бахмутом трагически погиб 28-летний воин

В феврале 2023 года Владислав встал на защиту Родины, потому что больше всего верил в победу.

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Под Бахмутом трагически погиб 28-летний воин / Коллаж: Главред, фото: Тальновская городская территориальная община

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 28-летний защитник Владислав Кулик. Свой последний бой герой принял 24 августа во время выполнения боевого задания под Бахмутом. Об этом сообщили в Тальновской городской территориальной общине, откуда воин родом.

"Жители общины в глубокой скорби провели в последний путь верного сына Украины, нашего земляка, мужественного воина – Кулика Владислава Яковлевича. Его подвиг – это героическая история нашего государства, наша вечная память и невыразимая боль... Наша община запомнит Владислава Кулика отважным и смелым патриотом, искренним и верным побратимом, прекрасным человеком, которого уважали родные, друзья, коллеги, боевые побратимы", - отметили в общине.

Кулик Владислав Яковлевич родился 19 июня 1995 года в селе Соколовочке в простой крестьянской семье. Земляки Владислава вспоминают, каким упорным, активным, трудолюбивым и ответственным он был. С детства Владислава интересовала техника, он любил что-то ремонтировать, мастерить, чинить. Поэтому, окончив Соколовоцкую общеобразовательную школу, Владислав поступил в Черкасский профессиональный автодорожный лицей и получил профессию автомеханика. Впоследствии Владислав переехал в Черкассы. Там встретил свою возлюбленную Елену, на которой женился. У супругов родился сын Матвей.

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"Владислав гордился своей семьей, заботился о самых дорогих. Мечтал о счастливой семейной жизни, об уюте и благополучии, о достойном будущем. Но все его планы и надежды перечеркнула война", - рассказали в общине.

Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения Владислав вместе с семьей вернулся на Тальновщину, проживал в селе Кобринова Гребля, работал на Тальновском комбинате хлебопродуктов.

20 февраля 2023 года Владислав Яковлевич встал на защиту Родины, потому что больше всего верил в победу. Защищал Украину ради своего маленького сыночка, ради миллионов украинцев.

"24 июля 2023 года старший водитель стрелковой роты Владислав Кулик погиб во время выполнения боевого задания в районе города Бахмут Донецкой области. Ему было всего 28 лет... У Владислава Яковлевича остались жена Елена Викторовна, пятилетний сын Матвей, мать Раиса Викторовна, отец Яков Васильевич и сестра Мария. Похоронили героя в родном селе Соколовочке... Не хватит слов, чтобы выразить соболезнования и разделить горе родных и близких. Низкий поклон и глубокое уважение защитнику Украины!", - написали в Тальновской общине.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

Также сообщалось, что на войне трагически погиб боец 3-го батальона "Свобода" Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" Олесь Гусь с позывным "Флойд". Он был искусным гранатометчиком. В адских боях проявлял феноменальное мужество, уничтожил не одну единицу вражеской бронетехники.

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