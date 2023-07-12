"Можем утром просыпаться и благодарить министра лично": Зеленский поставил на место Уоллеса

Украина всегда была благодарна за всю предоставленную помощь, сказал президент Зеленский.

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Зеленский ответил Уоллесу / Коллаж Главред, фото Офис президента, gov.uk

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля в Литве на итоговой пресс-конференции ответил на странное заявление министра обороны Великобритании, что Украина мало благодарит союзников.

Зеленский отметил, что Украина всегда была благодарна Британии за всю предоставленную помощь. Поэтому заявление министра обороны Бена Уоллеса является необоснованным.

"Мне кажется, мы всегда были всегда благодарны Соединенному Королевству, премьер-министру и Уоллесу. Я просто не знаю, что он имеет в виду. Как еще нам нужно поблагодарить? Пусть напишет мне, как надо поблагодарить людей, чтобы мы были полностью благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", - подчеркнул глава государства.

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У Украины и Британии хорошие отношения

Зеленский заявил, что наша страна благодарна британскому народу. При этом разведки и министры двух стран - в прекрасных отношениях.

"Вот наш министр обороны сидит. Алексей (министр обороны Украины Алексей Резников - ред.), у вас плохие отношения с министром обороны? Прекрасные? Ну так поблагодарите его. Вам нужно позвонить господину Уоллесу сегодня. Пожалуйста", - добавил Зеленский.

Смотрите видео, как Владимир Зеленский ответил Бену Уоллесу:

Что заявил министр обороны Великобритании

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине не помешает больше благодарить союзников за оказываемую военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов.

Топ-чиновник из Лондона сказал, что "украинцы так торопятся получить всю возможную помощь, что не всегда говорят, что благодарны за полученную помощь".

"Знаете, мы не Amazon, надо уметь быть благодарными, - заявил глава Минобороны Британии об украинцах. "Нравится нам это или нет, люди хотят видеть благодарность, вместо постоянных требований по разблокированию новых видов вооружений", - заявил он.

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