"Нам по барабану": Данилов жестко высказался о зерновом соглашении

Секретарь СНБО подчеркнул, что РФ совершает провокационные действия, которые угрожают безопасности не только украинцев, но и всего международного сообщества.

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Данилов жестко высказался о зерновом соглашении / Коллаж: Главред, фото: Аппарат СНБО Украины, скриншот из видео

Несмотря на угрозы страны-агрессора России, Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы обеспечить мир продовольствием. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Украинского радио".

Как отметил Данилов, вопрос поставки миру украинского зерна был одним из ключевых на сегодняшнем заседании Ставки. Он подчеркнул, что с Россией не было никакого "соглашения", были договоренности с ООН, которая непосредственно, согласно своему уставу, отвечает за определенные процессы, и были определенные соглашения с Турцией, которая имеет тоже выход в Черное море.

"Откуда выходила Россия – нам по барабану, потому что мы с ними никаких отношений по этому поводу не имели. Мы будем делать то, что считаем необходимым, будем двигать корабли с зерном туда, куда считаем нужным, и ни у кого спрашивать разрешения не собираемся", - заявил Динилов.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что РФ терроризирует весь мир и совершает провокационные действия, которые угрожают безопасности не только украинского народа, но и всего международного сообщества.

"Это больше вопрос к миру: до какого предела они будут терпеть эти выходки, которые делает РФ. То залетая на территорию страны НАТО, Польши, совместно с белорусами, или атакуя порты Измаила, которые находятся фактически на границе Румынии (также страны НАТО). Когда у них терпение лопнет, нам сложно сказать, но мы точно будем делать все от нас зависящее, чтобы наша еда была доступна миру", - отметил он.

РФ вышла из зернового соглашения

РФ вышла из зернового соглашения в одностороннем порядке. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам кремлевского клерка, Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренности, касающаяся Москвы, будет выполнена".

19 июля стало известно, что Россия угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 00:00 20 июля будут рассматривать все суда, которые будут следовать в черноморские порты Украины, как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

Минобороны Украины ответило на угрозы РФ топить корабли. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе. С 21 июля Украина будет считать все корабли, направляющиеся в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозящие военные грузы.

Недавно стало известно, как РФ срывала зерновую сделку. Главное управление разведки опубликовало закрытый доклад для высшего военно-политического руководства России. В документе говорится о технологиях, которые применялись для препятствования реализации работы зернового коридора и в итоге привели к окончательному разрыву соглашения.

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