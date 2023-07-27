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У Шольца разнесли Путина за цинизм: обещает зерно Африке, а сам бомбит Украину

Андрей Ганчук
27 июля 2023, 17:00 обновлено 27 июля, 17:05
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Действия страны-агрессора России в отношении Африки направлены на зависимость и эксплуатацию, считает министр экономики ФРГ Свенья Шульце.
Путин, порты Одесса
Путин форумом Россия-Африка устроил себе пиар-шоу - Шульце / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Мининфраструктуры

Директор государства-оккупанта РФ Владимир Путин устроил из саммита Африка-Россия пиар-шоу. Риторика у Москвы одна, однако на деле ее действия направлены на зависимость и эксплуатацию африканских государств. Путин хочет создавать новые зависимости, а не бороться с голодом, о чем свидетельствуют бомбардировки российскими оккупантами зерновых портов Украины. Об этом заявила министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

Как сообщает ZDF, министр назвала саммит Африка-Россия, который проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге, пиар-шоу кремлевского директора Владимира Путина.

По ее словам, в ситуации, когда Россия бомбит зерновые порты Украины, она показывает, что хочет создавать новые зависимости, а не бороться с голодом.

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"Тот, кто обещает африканским странам дешевую российскую пшеницу и при этом бомбит украинские зерновые порты, хочет не бороться с голодом, а лишь создавать новые зависимости", - сказала Шульце.

Также она добавила, что РФ на словах, мол, "антиколониальная страна", тогда как на самом деле пытается сделать Африку зависимой от себя и эксплуатировать ее страны.

"Это (саммит Россия - Африка) - пиар-шоу Путина", - подчеркнула Свенья Шульце.

Зерновая сделка

Оккупант Россия ночью 19 июля ударила по двум портам в Одессе. Атака была совершена спустя два дня после заявлений Кремля о выходе из зерновой сделке. Порты были задействованы в работе международного зернового коридора.

Директор Кремля Владимир Путин разразился 5 "условиями" для возобновления зерновой сделки. В частности, он "потребовал" снятия ограничений с российских зерна и удобрений, а также финансовых учреждений РФ, которые работали с поставками зерна.

В ГУР опубликовали секретный доклад, в котором говорится о том, как Россия срывала работу зерновой инициативе. Во внутреннем документе, которым пользовалось военно-политическое руководство РФ, указано, что оккупанты стремились уменьшить объемы зерна, которые вывозились из портов.

Другие новости:

новости Германии Владимир Путин война России и Украины зерновая сделка
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