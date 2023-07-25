Как РФ срывала зерновую сделку: в ГУР опубликовали секретный доклад для Кремля

Россияне срывали "зерновое соглашение" в несколько этапов. Далее оккупанты, вероятно, будут применять ту же тактику.

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Мероприятия по срыву зернового соглашения были разбиты на несколько этапов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное управление разведки опубликовало закрытый доклад для высшего военно-политического руководства России. В документе речь идет о технологиях, которые применялись для препятствования реализации работы зернового коридора и в итоге привели к окончательному разрыву соглашения.

Согласно докладу, так называемый "совместный координационный центр" видел своей главной задачей максимальное уменьшение объема зерна, которое вывозилось в рамках зерновой сделки.

"Качественная проверка судов также была одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов. При этом деятельность российских инспекторов была построена в строгом соответствии с разработанными методическими документами по организации проведения инспекции судов. По результатам проведенных инспекций было ограничено участие в Инициативе для 46 судов и ограничены в движении 303 судна на общий срок 342 суток", - говорится в документе.

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Мероприятия по срыву зернового соглашения были разбиты на несколько этапов.

На первом этапе по инициативе российского диктатора Владимира Путина было приостановлено участие РФ в зерновой сделке с 29 октября по 3 ноября 2022 года. Это привело к падению объемов вывоза зерна с 4,2 млн в октябре до 2,6 - в ноябре.

Далее использовались меры по ограничению допуска судов в порт Южный.

Это позволило россиянам "эффективно сдерживать количество судов, направлявшихся в украинские порты и значительно ограничить объем вывоза продовольствия из Украины, что в целом привело к невозможности Киевом экспортировать около 20 млн тонн грузов".

Отдельное внимание в документе обращается на срыв поставок зерна по программе Всемирной продовольственной программы.

"Прекращены попытки украинцев использовать черноморскую инициативу для продолжения так называемой программы "Зерно из Украины" с привлечением судов, зафрахтованных по линии Всемирной продовольственной программы. Регистрация таких судов проходила только после представления письменных обязательств о неучастии в подобных акциях", - говорится в документе.

Авторы доклада отмечают, что в будущем смогут решать подобные задачи очень "эффективно и в кратчайшие сроки".

В ГУР считают, что в случае продления зернового соглашения, россияне будут использовать весь накопленный "опыт" для эффективного срыва договоренностей.

Документ свидетельствует о том, что все действия по срыву зернового соглашения - это часть единого заранее разработанного плана, а целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры - лишь очередной шаг в его реализации.

РФ вышла из зерновой сделки

РФ вышла из зерновой сделки в одностороннем порядке. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам кремлевского клерка, Россия "незамедлительно вернется к сделке, как только часть договоренность, касающаяся Москвы, будет выполнена".

19 июля стало известно, что Россия угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 00:00 20 июля будут рассматривать все суда, которые будут следовать в черноморские порты Украины, как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

Минобороны Украины ответило на угрозы РФ топить корабли. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе. С 21 июля Украина будет считать все корабли, следующие в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозящими военные грузы.

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