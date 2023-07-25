'Срочно нужны F-16': Кулеба рассказал, что разблокирует экспорт украинского зерна

Кулеба считает, чем быстрее Украина получит F-16, тем быстрее возобновит экспорт украинского зерна.

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Кулеба рассказал, как Украина сможет возобновить экспорт зерна / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет возобновить экспорт своего зерна на мировой рынок через Черное море после того, как получит от стран Запада истребители F-16.

Он заявил, что чем быстрее Украина получит F-16, тем быстрее возобновит поставки зерна, передает France24.

"Так конечно, когда мы получим F-16, тогда мы не будем зависеть от российского шантажа в вопросе экспорта украинского зерна на мировые рынки. Чем быстрее мы их получим, тем быстрее мы сможем запустить новый коридор, который будет защищен и эффективен, и который будет работать без каких-либо препятствий. Тонны украинского зерна будут доставлены на мировые рынки, что приведет к стабилизации цен, их снижению и поможет людям избежать голода", - заявил Кулеба.

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Кроме того, Кулеба заявил, что требование нескольких европейски стран продлить запрет на экспорт украинской агропродукции после 15 сентября - неприемлемо.

"Требование некоторых стран на продление ограничений ЕС на украинский агроимпорт после 15 сентября также идет в разрез с их интересами. Нужно также помнить, что одной из причин почему Россия уничтожает украинскую зерновую инфраструктуру является то, что она хочет спровоцировать дополнительное напряжение между Украиной и ее уважаемыми соседями. Нам не нужно играть на руку Путину. Мы не должны играть в его игру. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, друзьями, соседями, чтобы избежать ситуации, когда Путин будет потирать руки и смеяться, когда другие страны будут настаивать на том, чтобы украинское зерно не было импортировано в их страны", - пояснил Кулеба.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой Сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Зерновая сделка

Напомним, что в ISW раскрыли, почему Россия усиливает атаку по украинским портам. Долговременные сбои в логистике зерна в Украине будут иметь все большее каскадное влияние на поставки зерна.

Армия России хочет максимально усложнить ситуацию на южной части фронта, поэтому пытаются атаковать портовую инфраструктуру Одессы. Ситуация на юге очень напряженная, сложная.

В Одесской области в порту россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна. Из-за российской ракетной атаки по порту Черноморска в Одесской области уничтожено 60 тысяч тонн зерна.

Клименко раскрыл, что может быть, если Украина останется без "зерновой сделки". Украинский морской экспорт проходит именно через порты Одесской области и он занимал примерно треть всего зернового экспорта.

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