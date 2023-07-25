'Одноразовая помощь': кто из пенсионеров получит надбавки ко Дню Независимости

Постепенная переиндексация пенсий также позволила определить размер надбавок.

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Кто из пенсионеров получит дополнительные выплаты в августе / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кабинет министров Украины пообещал предоставить единовременную помощь определенным категориям пенсионеров в августе.

Некоторые пенсионеры получат надбавки ко Дню Независимости Украины. Традиционно так отмечают пострадавших во Второй мировой войне, АТО и жертв нынешней российско-украинской войны.

Ранее эти выплаты привязывали ко Дню Победы и предоставляли в мае. Однако, Кабмин внес изменения в закон №2983 и перенес доплаты на август, передает 24 канал.

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Сумма выплат определяется отдельно для каждой категории населения. Среди пенсионеров доплату обязательно получат участники боевых действий, ветераны войны и жертвы нацистских преследований.

Постепенная переиндексация пенсий также позволила определить определенный размер надбавок. В июле 19 419 человек получили дополнительные выплаты, средний размер которых составляет 1 021 гривну.

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4 421 гривну – получили лица, имеющие особые заслуги перед государством;

4 421 гривну – имели инвалиды I группы;

3 906 гривен – ІІ группа;

3 391 гривну – ІІІ группа;

1 491 гривну – для участников боевых действий и пострадавших в "Революції Гідності";

996 гривен – семьям погибших.

612 гривен – участникам войны.

Размер надбавки в 2023 году пока неизвестен. Точно можно сказать, что сумма доплаты будет не меньше чем в прошлом году.

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам рассказали о новый возраст выхода на пенсию. Эксперты раскрыли, что есть два варианта развития ситуации. Первый - пенсионный возраст не будут повышать до 2028 года. Второй - пенсионный возраст повысят раньше, после окончания войны.

В Украине поднимут пенсии почти на 1500 грн. Наибольшее среднее повышение пенсии получили лица, которым были назначены пенсии в соответствии с законом "О статусе народного депутата Украины".

Стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.

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