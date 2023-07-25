"Мочить" своим оружием: Украина может "оторвать голову" лидерам РФ - эксперт

Ключевым моментом для Украины будет армия и ее способность уничтожить военные объекты на территории РФ.

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Тараса Загородний оценил перспективы вступления Украины в НАТО / коллаж фото УНИАН

Скорость вступления Украины в НАТО и другие союзнические структуры определит то количество ударов по территории РФ, которые мы сможем нанести, заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Чем больше Украина будет "мочить" Россию собственным вооружением, тем существеннее ускорится процесс вступления нашей страны в НАТО", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

По словам эксперта, речь идет об ударах по России, а также об уничтожении военной инфраструктуры РФ.

При этом он привел пример Израиля, который в свое время "выплыл в гораздо худшей ситуации", нежели сейчас у Украины, со значительно меньшими демографическими ресурсами и смог доказать США, что он им полезен.

"Вот и Украина может быть полезной, имея специалистов по деликатным поручениям. Условно говоря, если нужно будет "грохнуть" какого-то российского военного, США не будут напрямую этим заниматься, а у нас будет предложение, если интересы совпадут. Такой функционал для США осуществляют Израиль и Турция на Ближнем Востоке", — пояснил собеседник.

Он также уверен в том, что вступление Украины в НАТО – не панацея, обеспечивающая безопасность. Ведь каждый член Альянса может в отдельности определять степень своего участия в совместных действиях НАТО в рамках исполнения 5-й статьи Устава Организации.

"Ключевым моментом для нас будет армия, ее способность уничтожить военные объекты на территории России, "оторвать голову" кому-то из российского руководства и т.д. Это ценится. Таких крутых пацанов всегда будут поддерживать", — добавил Загородний.

Смотрите видео - чат Тараса Загороднего в Главреде:

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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